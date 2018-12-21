Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrasında etkili olan negatif seyrini sürdürürken, bugün ABD'de başta büyüme olmak üzere açıklanacak veriler takip edilecek.

ABD'de Fed sonrası pay piyasalarında etkili olan satıcılı seyir dün de devam ederken, açıklanan Philadelphia İş Dünyası Görünüm Endeksi’nin 27 ayın en düşük seviyesine gerilemesi ve hükümetin kepenk kapatacağı endişeleri düşüşü hızlandırdı. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,99, S&P 500 endeksi yüzde 1,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti. Dolar endeksi ise dün yaklaşık yüzde 0,78 düşüşle 96,3'e geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal hükümetin yerel saatle cuma günü gece yarısı itibarıyla kısmen kapanmasını önleyecek yasa tasarısını, Meksika duvarı için finansman içermediği için imzalamayacağına yönelik açıklamaları kepenk kapatma endişelerini artırdı. Beyaz Saray ve Kongre, bütçe konusunda bugün anlaşamazsa Amerikan federal hükümeti kısmen ve geçici olarak kapanacak.

Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım hedefinde değişikliğe gitmedi ve büyüme beklentilerini aşağı yönü revize etti. İtalya'nın bütçe sorunu gündemden çıksa da Brexit tartışmalarının sürmesi ve finans piyasalarına ilişkin endişelerle Avrupa genelinde banka hisselerinde sert düşüşler görüldü. Credit Suisse, Deutsche Bank, Commerzbank ve UniCredit gibi Avrupa'nın dev finans kurumlarının pay piyasaları dün yüzde 7'lere varan düşüşler kaydetti. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,44, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,78 değer kaybetti.