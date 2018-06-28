Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD'de açıklanacak birinci çeyrek büyüme verisine odaklandı.

Küresel piyasalar, ticaret savaşı, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ile Çin ve Hindistan başta olmak üzere bazı gelişmekte olan ülke varlıkları üzerindeki negatif havanın bulaşıcılık etkisi yaratabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD dolarındaki yükselişin büyük miktarda dış finansmana ihtiyaç duyan gelişen piyasa ülkelerinin kredilerine ilişkin riskleri artırdığını belirtirken, Endonezya ve Hindistan rupisinin dolar karşısındaki düşüşünü hızlandırması dikkati çekti. Çin'de ise piyasalara yönelik alınan tedbirlerin Şanghay endeksinin düşüşünü ve yuanın gerileyişini durdurup durduramayacağı takip ediliyor. Şanghay bileşik endeksi şubat ayından beri düşüş trendinde hareket ederken, bu ayki değer kaybı yüzde 9'u aşmış durumda.

ABD'de dün açıklanan dayanıklı tüketim malları siparişlerinin beklentilerin altına gerilemesinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.