Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından, haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan dayanıklı tüketim malları siparişlerinin yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,51 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, Microsoft'un ilk çeyrek gelirlerinin beklentilerin üzerinde artması sonrası şirket hisselerindeki yüzde 3,3'lük artışın desteği ile Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Avrupa tarafında, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri karşılamaması pay piyasalarında alımları sınırlarken, bir önceki gün zayıflayan avrodan destek bulan Almanya'da DAX endeksi de pozitif seyrini sürdüremedi ve düşüşe geçti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,25, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dün 1,1118 ile 30 Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrasında 1,1130 seviyesinde dengelendi.