Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD ve İngiltere'deki siyasi gündem ve ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelere odaklanırken, bugün açıklanacak ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi de takip edilecek.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ulusal güvenliğe zarar verdiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecini başlatmasının ardından konuyla ilgili gelişmeler gündemin odağında yer almaya devam ediyor.

Trump, dün söz konusu suçlamaların gündeme gelmesine neden olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı konuşmanın dökümünü yayımladı. Görüşmeden Demokratların işine yarayacak herhangi bir malzeme çıkmadığını vurgulayan Trump, "Bu (azil soruşturması), Amerikan tarihindeki en büyük cadı avından başka bir şey değil." dedi.

Trump, Ukrayna'ya Demokrat Joe Biden'ı soruşturması için baskı yaptığı iddialarını reddederek, "Bu görüşmede baskı yoktu. Demokratlar, zamanında kendileri Ukrayna'ya baskı uygulayarak benim hakkımda benzer şeyler istedi." ifadelerini kullandı.