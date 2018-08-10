Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine odaklandı.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,3 ile beklentilerin altında kalmasının ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, dolar endeksi yükseliş eğiliminde hareket etti. Dün 95,5'ten günü tamamlayan dolar endeksi, bugün Asya piyasalarında 11 Temmuz 2017'den bu yana ilk kez 96'nın üzerine çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 yükseldi. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 3 artış kaydetmesinin beklendiğini ifade ederek, dolar endeksindeki yükselişin petrol ve altın fiyatlarında düşüşe neden olduğunu söyledi.

Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,15'in kırılması ile düşüşünü hızlandırdı ve 1,1452 ile son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti. Bugün İngiltere'de açıklanacak büyüme ve sanayi üretimi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, avro/dolar paritesinin 1,15 altında kalıcılık sağlaması durumunda 1,13 desteğinin gündeme gelebileceğini söyledi.