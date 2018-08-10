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Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 09:18 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine odaklandı.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,3 ile beklentilerin altında kalmasının ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, dolar endeksi yükseliş eğiliminde hareket etti. Dün 95,5'ten günü tamamlayan dolar endeksi, bugün Asya piyasalarında 11 Temmuz 2017'den bu yana ilk kez 96'nın üzerine çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 yükseldi. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 3 artış kaydetmesinin beklendiğini ifade ederek, dolar endeksindeki yükselişin petrol ve altın fiyatlarında düşüşe neden olduğunu söyledi.

Avrupa tarafında, avro/dolar paritesi analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,15'in kırılması ile düşüşünü hızlandırdı ve 1,1452 ile son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti. Bugün İngiltere'de açıklanacak büyüme ve sanayi üretimi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, avro/dolar paritesinin 1,15 altında kalıcılık sağlaması durumunda 1,13 desteğinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Asya tarafında, Japonya’da açıklanan büyüme ve enflasyon verisinin tahminleri aşmasına karşın Nikkei 225 endeksi 1,2, Çin’de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,46 değer kaybetti.

Yurt içinde, bugün cari işlemler dengesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı yeni ekonomi modeli, yatırımcıların gündeminin en üst sırasında yer alıyor. Dün döviz kurlarındaki yükseliş eğilimine karşın yüzde 0,22 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 97.000 puanın üzerinde tamamladı. Dolar/TL ise dün 5,5480'den kapanması sonrasında bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7250'den işlem görüyor.

Analistler, haber ve veri akışının yoğun olması nedeniyle piyasalarda sert hareketliliklerin devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.700 puanın direnç, 96.000 ve 95.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı cari işlemler açığı beklentisi 3,2 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 52,97 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı cari işlemler dengesi

11.30 İngiltere, haziran ayı dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi endeksi

11.30 İngiltere, 2. Çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, temmuz ayı TÜFE

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