FİNANS

Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 09:06 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların karışık görünümünü dün de sürdürmesinin ardından bugün ve yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentilerini yükselen riskler nedeniyle aşağı çekmesinin yanı sıra ABD ekonomisinin tam istihdamı aştığını belirterek "ülkede enflasyonun ani şekilde artmasının finansal piyasalar için risk oluşturduğu" ifadelerini kullanmasının ardından dün pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,21 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 yükseliş kaydetti. Analistler, bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yarın da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, Alman Ekonomi Enstitüsü'nün araştırmasında, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının özellikle Alman şirketlerini önemli ölçüde olumsuz etkileyeceği değerlendirmesine yer verilmesine karşın hisse senetleri piyasasında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksinin yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksinin yüzde 0,35 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksinin yüzde 0,06 değer kazandığı günde, avro/dolar paritesi 1,15'in hemen üzerinde dengelendi.

Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişlerinin ağustosta yüzde 6,8 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay bir seyir izliyor.

Yurt içinde, dün açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, pay piyasalarının yükseliş eğilimini destekledi. BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,67 değer kazanarak günü 96.732 puandan tamamlarken, yüzde 0,14 azalışla 6,1020'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0798'e kadar geriledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ÜFE başta olmak üzere açıklanacak veriler ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.500 seviyesinin direnç, 95.500 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı dış ticaret endeksleri

11.30 İngiltere, ağustos ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, eylül ayı ÜFE

17.00 ABD, ağustos ayı toptan stoklar

PARTNERKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkelerKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkeler
Van'da, mezbaha ve katı atık transfer istasyonu hizmete girdiVan'da, mezbaha ve katı atık transfer istasyonu hizmete girdi
Türkonfed / Turan: KDV iadelerinde 'Önce Küçüğü Düşün İlkesi' gözetilmeliTürkonfed / Turan: KDV iadelerinde 'Önce Küçüğü Düşün İlkesi' gözetilmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandı

Ünlü ekonomistten Albayrak yorumu: Hayal kırıklığı

Ünlü ekonomistten Albayrak yorumu: Hayal kırıklığı

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesinde sona yaklaşıldı

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesinde sona yaklaşıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Enflasyonla mücadelede 'kamu'nun da adımları bekleniyor

Enflasyonla mücadelede 'kamu'nun da adımları bekleniyor

Van'da, mezbaha ve katı atık transfer istasyonu hizmete girdi

Van'da, mezbaha ve katı atık transfer istasyonu hizmete girdi

Türkonfed / Turan: KDV iadelerinde 'Önce Küçüğü Düşün İlkesi' gözetilmeli

Türkonfed / Turan: KDV iadelerinde 'Önce Küçüğü Düşün İlkesi' gözetilmeli

BTSO'dan 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek

BTSO'dan 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek

TÜSİAD Türkiye Enerji Zirvesi’nde özel bir oturum düzenledi

TÜSİAD Türkiye Enerji Zirvesi’nde özel bir oturum düzenledi

İzmir'den Japonya'ya ihracat atağı

İzmir'den Japonya'ya ihracat atağı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.