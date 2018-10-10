Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların karışık görünümünü dün de sürdürmesinin ardından bugün ve yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentilerini yükselen riskler nedeniyle aşağı çekmesinin yanı sıra ABD ekonomisinin tam istihdamı aştığını belirterek "ülkede enflasyonun ani şekilde artmasının finansal piyasalar için risk oluşturduğu" ifadelerini kullanmasının ardından dün pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,21 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 yükseliş kaydetti. Analistler, bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yarın da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, Alman Ekonomi Enstitüsü'nün araştırmasında, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının özellikle Alman şirketlerini önemli ölçüde olumsuz etkileyeceği değerlendirmesine yer verilmesine karşın hisse senetleri piyasasında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksinin yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksinin yüzde 0,35 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksinin yüzde 0,06 değer kazandığı günde, avro/dolar paritesi 1,15'in hemen üzerinde dengelendi.