Küresel piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, azalan ticaret savaşı endişeleri ile yükselişe geçerken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Kanada’da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılması, tutuklama haberiyle gerilen ABD-Çin ilişkilerinde tansiyonun düşeceği ve ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanabileceğine ilişkin beklentileri yükseltti.

Söz konusu gelişmelerle Asya borsaları yeni güne hızlı yükselişlerle başlarken, ABD vadeli işlem piyasasında endeks kontratları yüzde 0,5 primle işlem görüyor.

ABD'de dün açıklanan çekirdek Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) kasımda yıllık yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,22 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 yükseldi.

Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Brexit Anlaşması'nın parlamentoda oylanmasını ertelemesinin ardından çıktığı Avrupa turunda, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşmelerde bulundu. İngiltere'de Brexit konusunda yeni bir referandum için çeşitli siyasi partilerin desteğini alan kampanyalar yürütülürken, dünkü görüşmelerinin ardından bir açıklama yapan May, "Yarın kabine toplantısında anlaşmasız ayrılığa yönelik önlemlerin alındığından emin olacağız. Zaten anlaşmasız ayrılık hazırlıklarını hızlandırdık." ifadelerini kullandı.