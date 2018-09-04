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Küresel piyasalar ABD'nin imalat sanayi verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 09:17 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar ABD'nin imalat sanayi verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar bugün ABD'de açıklanacak imalat sanayi verilerine odaklanırken, yurt içinde Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesi takip edilecek.

ABD'de dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan piyasalar haftaya bugün başlayacak. Geçen hafta sakin bir seyir izleyen pay piyasalarında, bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat endeksi verilerinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Dolar endeksi, dün uluslararası piyasada 95 seviyesinin hemen üzerindeki yatay seyrini devam ettirdi.

Avrupa tarafında, Brexit ile ilgili endişeler, İtalya'daki ekonomik ve finansal sorunlar piyasaların gündemini meşgul etse de dün borsalarda karışık bir seyir izlendi. Almanya'da açıklanan imalat sanayi PMI verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında DAX endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,62 yükseliş kaydetti.

Bugün Asya piyasalarında da karışık bir görünüm sergileniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,75, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,60 yükseldi. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,10 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün açıklanan ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde artmasına karşın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı açıklama pay piyasalarında pozitif karşılandı. Açıklanan verilerin ardından TCMB, enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini belirterek, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceğini duyurdu. Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi günü yüzde 1,29 değer kazancıyla 93.916 puandan tamamladı. Dün 6,6387'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,6020’ye geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin enflasyon değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi PMI ile ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 95.000 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, TCMB aylık fiyat gelişmeleri

12.00 Avro Bölgesi ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, TCMB reel efektif döviz kuru

16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı inşaat harcamaları

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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