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Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 09:23 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ticaret savaşı ve Avrupa'daki siyasi belirsizliklerin neden olduğu endişelerle negatif bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi verileri ile ABD'nin mayıs ayı istihdam raporu takip edilecek.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini bugünden itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulayacağını açıklaması, Atlantik'in her iki yakasında büyük tepki yarattı. ABD'nin tek taraflı olarak aldığı ilave gümrük vergileri kararının adil olmadığını ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla çatıştığını belirten AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD, bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor." ifadelerini kullandı. Avrupalı liderler de konuyla ilgili sert eleştiriler ve uyarılarda bulunurken, Kanada ve Meksika, ABD'nin uygulayacağı ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisine, karşı tedbirlerle cevap verdi.

Söz konusu gelişmelerin ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırması ile pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avrupa'da İtalya'nın ardından İspanya'da da siyasi belirsizliğin doğması yatırımcıları güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara yöneltti.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,88 sınırına kadar çıkarken, Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

İtalya'da hükümet kurma çalışmalarında sona gelinmesine karşın İspanya'da hükümet hakkında verilen güvenoyu önergesinin mutlak çoğunluğa ulaştığı, bugün yapılacak oylamayla hükümetin düşeceği haberi Avrupa borsalarında satış baskısına neden oldu. İspanya'da IBEX endeksi yüzde 1,05, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Japonya'da bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) yükseliş ve yenin dolar karşısında değer kaybetmesinden bulduğu destekle Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 geriledi.

Yurt içinde, azalan küresel risk iştahı ile döviz kurları yükselişe geçerken, BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla yüzde 3,10 değer kaybederek günü 100.652 puandan tamamladı. Dün 4,5248'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,5650 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel ticaret ve Avrupa'daki siyasi gelişmelerin yanı sıra bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile ABD'nin istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 100.000 ve 97.800 seviyelerinin destek, dolar/TL'de ise 4,58’in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs imalat sanayi PMI

11.00 İtalya, 1.çeyrek büyüme

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi PMI

15.30 ABD, mayıs ayı istihdam raporu

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, nisan ayı inşaat harcamaları

17.00 ABD, mayıs ayı ISM imalat sanayi endeksi

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