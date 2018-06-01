Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ticaret savaşı ve Avrupa'daki siyasi belirsizliklerin neden olduğu endişelerle negatif bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi verileri ile ABD'nin mayıs ayı istihdam raporu takip edilecek.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini bugünden itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulayacağını açıklaması, Atlantik'in her iki yakasında büyük tepki yarattı. ABD'nin tek taraflı olarak aldığı ilave gümrük vergileri kararının adil olmadığını ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla çatıştığını belirten AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD, bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor." ifadelerini kullandı. Avrupalı liderler de konuyla ilgili sert eleştiriler ve uyarılarda bulunurken, Kanada ve Meksika, ABD'nin uygulayacağı ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisine, karşı tedbirlerle cevap verdi.