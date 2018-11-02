Küresel piyasalar, ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, gelecek hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi bugün açıklanacak ABD'nin ekim ayı istihdam raporuna odaklandı.

ABD'de 8 Kasım'da kararları açıklanacak Fed toplantısı öncesi, bugün yayımlanacak ekim ayı istihdam raporu yatırımcıların odağına yerleşirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiği haberleri piyasalardaki risk iştahını artırdı. Taraflardan gelen açıklamaların, ticaret savaşına ilişkin endişeleri azaltması ile Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi de yüzde 1,75 değer kazandı. Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şi Cinping ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Ticaret ağırlıklı olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Görüşmelerimiz, Arjantin'deki G20 (Zirvesi) çerçevesinde ayarlanmakta olan toplantılarla birlikte gayet güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa tarafında, Brexit ve İtalya'ya ilişkin belirsizlikler devam ederken, pay piyasalarında dün dar bant içinde dalgalı bir seyir izlendi. Avro/dolar paritesi ise dün etkisini artıran tepki alımlarıyla yüzde 0,8 yükselerek 1,14'ün hemen üzerinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşüş kaydetti.