Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar negatif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin 54,1'e gerileyerek beklentilerin oldukça altında kalması sonrası pay piyasalarında satış baskısının arttığı görüldü.

Dün ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, yemin ederek Kongre'nin 116. dönemindeki görevlerine resmen başladı. ABD Kongresi'ndeki Demokratlar, 12 gündür kısmen kapalı olan federal hükümetin açılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Meksika duvarı'' için istediği ödeneği içermeyen iki tasarıyı kabul etse de Trump'ın bu tasarıları veto etmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 2,83, S&P 500 endeksi yüzde 2,48 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,04 değer kaybetti. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 96,3'e geriledi.

Avrupa tarafında, pay piyasalarındaki satış ağırlıklı seyir etkili olmaya devam ederken, ISM verisinin ardından dolardaki değer kaybından destek bulan avro yükseldi. Avro/dolar paritesi, günü yüzde 0,48 artışla 1,1398'den tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,55, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti.