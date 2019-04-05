Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin hafif altında kalması sonrası teknoloji hisseleri dışındaki pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,64 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 düşüş kaydetti.

Avrupa pay piyasalarında Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel dün "Almanya tarafı adına söyleyebilirim ki en son saate kadar anlaşmasız Brexit’i önlemek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanırken, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ise Brexit konusundaki her ertelemenin ileriye dönük inanılır ve gerçekçi bir yol içermesi gerektiğini kaydetti.

Almanya'da dün açıklanan fabrika siparişleri verisinin beklentilerin çok altında kalmasına karşın DAX endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 düşüş kaydetti.