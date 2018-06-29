Küresel piyasalar açıklanacak verilere odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ticaret savaşına ilişkin açıklamaların azalması ve hareketlenen veri takviminin etkisiyle ekonomik aktiviteye ilişkin gelişmelere odaklandı.

ABD'de dün açıklanan 1'inci çeyrek büyüme verisi yüzde 2 ile beklentilerin altında kalırken, alt kalemlerdeki gelişmelerin gelecek döneme ilişkin büyüme beklentilerini artırabileceği belirtiliyor. Büyüme verisinin yüzde 2,2’den yüzde 2’ye revize edilmesi ve işsizlik başvurularının tahminleri aşmasına karşın dün pay piyasalarında yükseliş eğilimi öne çıkarken, dolar endeksi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95,5'i test etti.

Dolar endeksi, direnç seviyesinin üzerinde tutunamadığı ve düşüşe geçerek 94,7'ye gerilediği görüldü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,41, S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,79 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisinin beklentiler dahilinde yıllık yüzde 2,1'e gerilemesi sonrasında bugün Avro Bölgesi enflasyonu ve İngiltere'nin büyüme verisi takip edilecek. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,39, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise 1,1527'ye kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçerek, bugün Asya piyasalarında 1,1650'nin üzerine çıktı.