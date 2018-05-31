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Küresel piyasalar açıklanan makroekonomik verilerle pozitife döndü

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 09:19 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar açıklanan makroekonomik verilerle pozitife döndü

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına ilişkin beklentileri düşürmesi ile pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de dün açıklanan büyüme, fiyat endeksi ve özel sektör istihdamı verilerinin beklentilerin altında kalması sonrasında Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin gerilediği ve pay piyasalarının yükselişe geçtiği görüldü. Fed'in haziran toplantısında faiz artıracağı beklentileri yüzde 96'dan yüzde 88'e gerilerken, Fed, dünkü açıklamasında finansal kuruluşların yatırımlarına yönelik sınırlandırmaların gevşetilmesi teklifinde bulundu.

Dün yayımlanan Fed'in Bej Kitap Raporu'nda ise "ABD'de ekonomik faaliyetler nisan ve mayıs aylarında büyümenin yapısında yaşanan bazı değişikliklerle birlikte ılımlı genişledi" ifadeleri kullanıldı. Dow Jones endeksi yüzde 1,26, S&P 500 endeksi yüzde 1,27 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,89 değer kazanırken, dolar endeksi yüzde 0,7 değer kaybederek 94,2'ye geriledi.

ABD'deki bu gelişmeler ve İtalya'da hükümet kurulabilmesine ilişkin yeni bir ihtimalin ortaya çıkmasıyla Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın teknokrat hükümet kurma girişimine karşı çıkan 5 Yıldız Hareketi, daha önce veto edilen kabinede değişiklik yapıp tekrar Cumhurbaşkanı Mattarella'ya gitmeye hazırlandığı haberi sonrasında İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,09, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Almanya'da açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 2,2 ile beklentileri aşmasının ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,93 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise negatif ayrışarak yüzde 0,20 geriledi.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın artan küresel risk iştahıyla Asya pay piyasaları pozitif seyrederken, petrol fiyatlarının ise dünkü yüzde 3'lük yükselişin ardından bugün yatay bir seyir izliyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,81 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 değer kazandı.

Yurt içinde, dün açıklanan ekonomik güven endeksindeki gerileme sonrasında pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, döviz kurları ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) pazartesi günkü sadeleşme adımı sonrası ivme kazanan düşüşünü devam ettirdi. Dün 4,4481'e kadar gerileyen ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 düşüşle 4,4642'den tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,4750 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğilimi dikkati çeken BIST 100 endeksi de günü yüzde 1,18 azalışla 103.869 puandan tamamlamıştı.

Analistler, veri gündeminin yoğun olduğunu ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve İtalya'daki hükümet kurma çalışmalarına ilişkilerin gelişmelerin de izlenmesi gerektiğini ifade etti. Teknik açıdan dolar/TL'nin 4,40 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, BIST 100 endeksinde ise 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek, 105.500 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı dış ticaret dengesi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, nisan ayı kişisel gelir ve harcamalar

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, mayıs ayı Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi

17.00 ABD, nisan ayı bekleyen konut satışları

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