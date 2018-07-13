Küresel piyasalar artan risk iştahı ile pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, azalan ticaret savaşı endişelerinin ardından pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde, bu akşam açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi bekleniyor.

İki gün süren NATO zirvesinde, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere liderlerden ticaret savaşını kızıştıracak açıklamalar gelmemesi ve Çin tarafında konuyla ilgili söylemlerin yumuşaması yatırımcıların risk iştahını artırdı. Dün bir konuşma yapan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da ABD ekonomisinin şu an konjonktürel açıdan iyi durumda olduğunu belirterek, "Tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimize yakınız. Bankacılık sektörünün iyi sermayelendirilmiş olduğunu ve eskisine kıyasla daha iyi yönetildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler ve ABD'de açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 2,9 ile son 6 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından pay piyasalarında yükseliş eğiliminin öne çıktığı görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,91 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,87 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 1,39 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar endeksi ise sınırlı da olsa yükselişini sürdürerek 95 sınırına çıktı.