FİNANS

Küresel piyasalar artan risk iştahı ile pozitif

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 09:17 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar artan risk iştahı ile pozitif

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar veri takviminin ve haber akışının zayıf olduğu dünkü işlemlerde pozitif bir seyir izlerken, bugün açıklanan Çin verileri sonrası Asya borsalarında sınırlı da olsa düşüşler görülüyor.

ABD'de, 50 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne yönelik gümrük vergisi uygulamasının 16 milyar dolarlık ikinci bölümünün 23 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğinin bildirilmesi ve İran'a yaptırımlar ile ilgili Başkan Donald Trump'ın açıklamalarına karşın dün pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İran'a yönelik yaptırımlar bugüne kadar görülen en yıpratıcı yaptırımlar ve Kasım'da şiddeti daha da artacak. İran'la iş yapan Amerika ile iş yapamaz." ifadelerini kullandı. Bu gelişmeler sonrasında Dow Jones endeksi yüzde 0,50, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,31 değer kazanırken, dolar endeksi 95 sınırına geriledi.

Avrupa tarafında ise, Avrupalı firmaları ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından koruyabilmek amacıyla hazırlanan "Engelleme Mevzuatı" güncellenerek dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu gelişmeler ve artan küresel risk iştahı ile borsalarda alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,71 değer kazandı.

Bugün Çin'de açıklanan dış ticaret verilerine göre ihracat ve ithalat beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, dış ticaret fazlası ise 177 milyar yuana geriledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, Hazine'nin düzenlediği ihaleleri başarıyla tamamlaması ve artan küresel risk iştahı ile döviz kurları önceki güne göre değer kaybederken, BIST 100 endeksi ise yüzde 2,11 yükselişle 96.161 puana çıktı. Dün 5,2199'dan günü tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2610 seviyesinde dengelendi. Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının takip edildiğini belirterek, BIST 100 endeksinde 97.400 seviyesinin direnç, 93.600 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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