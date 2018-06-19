Küresel piyasalar artan ticaret savaşı endişesiyle negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD ve Çin yetkililerinden gelen açıklamaların ticaret savaşı endişelerini artırması ile negatif bir seyir izliyor.

ABD'nin geçen hafta sonuna doğru Çin'e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından Çin'in aynı oranda misilleme yapmasıyla artan endişeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün gece saatlerinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesinin direktifini vermesiyle daha ileri bir boyuta taşındı. İki ülke arasındaki gerilimin ve buna bağlı olarak ticaret savaşının büyüyeceğine ilişkin endişeler, güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara ilgiyi artırırken, pay piyasaları üzerinde baskıya neden oldu.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri artan yatırımcı talebi ile yüzde 2,8820'ye kadar gerilerken, dolar/yen paritesi bu sabah yüzde 0,8 gerileyerek 110 seviyesinin altında dengelendi.

Dün veri gündeminin zayıf olduğu ABD'de, Başkan Trump ve ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic'in açıklamaları takip edildi. Bostic, Beyaz Saray'ın ticaret politikalarının Amerikalı şirketlerin yatırım planlarını olumsuz etkilediğini belirterek, "İyimserlik benim iletişim kurduğum şirketler arasında neredeyse tamamen kayboldu ve yerini ticaret politikası ve tarifeler konusundaki kaygıları aldı." dedi.