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Küresel piyasalar artan ticaret savaşı endişesiyle negatif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 09:28 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar artan ticaret savaşı endişesiyle negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD ve Çin yetkililerinden gelen açıklamaların ticaret savaşı endişelerini artırması ile negatif bir seyir izliyor.

ABD'nin geçen hafta sonuna doğru Çin'e 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından Çin'in aynı oranda misilleme yapmasıyla artan endişeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün gece saatlerinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi getirilmesinin direktifini vermesiyle daha ileri bir boyuta taşındı. İki ülke arasındaki gerilimin ve buna bağlı olarak ticaret savaşının büyüyeceğine ilişkin endişeler, güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara ilgiyi artırırken, pay piyasaları üzerinde baskıya neden oldu.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri artan yatırımcı talebi ile yüzde 2,8820'ye kadar gerilerken, dolar/yen paritesi bu sabah yüzde 0,8 gerileyerek 110 seviyesinin altında dengelendi.

Dün veri gündeminin zayıf olduğu ABD'de, Başkan Trump ve ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic'in açıklamaları takip edildi. Bostic, Beyaz Saray'ın ticaret politikalarının Amerikalı şirketlerin yatırım planlarını olumsuz etkilediğini belirterek, "İyimserlik benim iletişim kurduğum şirketler arasında neredeyse tamamen kayboldu ve yerini ticaret politikası ve tarifeler konusundaki kaygıları aldı." dedi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,41 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, Nasdaq endeksi ise yatay bir seyir izledi.

Avrupa tarafında, azalan küresel risk iştahı ile pay piyasalarında düşüşler görülürken, avro/dolar paritesi 1,1620 seviyesinde yatay seyretti. Analistler, bugün ECB'nin düzenlediği ve devam etmekte olan Merkez Bankacılığı Forumu'nda Başkan Mario Draghi'nin bir konuşma yapmasının beklendiğini belirterek, ticaret savaşına ilişkin haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.

Bugün azalan risk iştahı ve buna bağlı olarak yenin dolar karşısındaki yükselişinden negatif etkilenen Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 değer kaybederken, Trump'ın açıklamaları ile sert düşen Çin'de Şanghay bileşik endeksinde değer kaybı yüzde 3'ü aştı.

Yurt içinde, döviz kurlarındaki yatay seyre karşın BIST 100 endeksinin bayram tatili sonrası düşüş eğiliminde hareket etmesi dikkati çekti. Endeks, dün yüzde 1,58 değer kaybederek 93.043 puanla 4 Mayıs 2017'den bu yana en kötü kapanışını gerçekleştirdi. Dün günü 4,7050'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,7350 seviyesine yükseldi.

Hazine'nin dün düzenlediği ihalelerin başarıyla sonuçlandığını kaydeden analistler, bugün de 3 ihale ile borçlanma takviminin devam edeceğine dikkati çekti. Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğine değinerek, ticaret savaşına ilişkin haber ve açıklamaların yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, nisan ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, mayıs ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

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