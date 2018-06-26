Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ticaret savaşına ilişkin endişelerin risk iştahını azaltmasıyla negatif bir seyir izliyor.

ABD'de dün açıklanan yeni konut satışları verisinin yüzde 6,7 artarak beklentileri aşmasına karşın ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin endişeler yatırımcıların risk iştahının azalmasına neden oldu. Analistler, geçen hafta Trump'ın 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne ek vergi uygulayabileceğini açıklamasının ardından ticaret savaşına ilişkin endişelerin artarak devam ettiğini belirtiyor.

Trump, Çin'in bu karara misilleme yapması durumunda "200 milyar dolarlık ürüne daha ek gümrük vergisiyle yanıt veririz." ifadesini kullandı. Ayrıca, Avrupa ülkeleri ile özellikle otomotiv ticaretine ilişkin karşılıklı hamle ve açıklamalar da devam ediyor. Amerikalı motosiklet üreticisi Harley-Davidson'ın Avrupa pazarına yönelik üretimini, artan tarifeler nedeniyle yurt dışına taşıma kararı almasını sert bir şekilde eleştiren Trump, "Nihayetinde bize ticarette zarar veren AB'ye 151 milyar dolar açığımız var. Sattıklarının vergisini onlar ödemeyecekler. Vergiler, Harley için sadece bir mazeret... Sabırlı olun." değerlendirmesinde bulundu.