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Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile negatif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 09:24 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ticaret savaşına ilişkin endişelerin risk iştahını azaltmasıyla negatif bir seyir izliyor.

ABD'de dün açıklanan yeni konut satışları verisinin yüzde 6,7 artarak beklentileri aşmasına karşın ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin endişeler yatırımcıların risk iştahının azalmasına neden oldu. Analistler, geçen hafta Trump'ın 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne ek vergi uygulayabileceğini açıklamasının ardından ticaret savaşına ilişkin endişelerin artarak devam ettiğini belirtiyor.

Trump, Çin'in bu karara misilleme yapması durumunda "200 milyar dolarlık ürüne daha ek gümrük vergisiyle yanıt veririz." ifadesini kullandı. Ayrıca, Avrupa ülkeleri ile özellikle otomotiv ticaretine ilişkin karşılıklı hamle ve açıklamalar da devam ediyor. Amerikalı motosiklet üreticisi Harley-Davidson'ın Avrupa pazarına yönelik üretimini, artan tarifeler nedeniyle yurt dışına taşıma kararı almasını sert bir şekilde eleştiren Trump, "Nihayetinde bize ticarette zarar veren AB'ye 151 milyar dolar açığımız var. Sattıklarının vergisini onlar ödemeyecekler. Vergiler, Harley için sadece bir mazeret... Sabırlı olun." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle dün Dow Jones endeksi yüzde 1,33, S&P 500 endeksi yüzde 1,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,09 değer kaybederken, dolar endeksi yüzde 0,26 azalışla 94,28'e geriledi.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) raporunda, İş Dünyası Güven Endeksi'nin önceki aya göre düşüş kaydettiği belirtilerek, "Alman ekonomisinin faydalandığı kuyruk rüzgarı sakinleşiyor." ifadesi kullanıldı. İş dünyası güvenindeki azalma ve ticaret savaşına ilişkin endişelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,92 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,24 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise geçen hafta başlayan yükseliş eğilimini devam ettirerek 1,17'nin üzerine çıktı.

Bugün Japonya borsasında etkili olan tepki alımları ile Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, seçimlerin ardından haftaya pozitif başlayan piyasalar, günün ikinci yarısında küresel risk iştahındaki azalmaya paralel negatife döndü. BIST 100 endeksi, gün içinde 99.000 puanın üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 azalışla 94.008 puandan tamamladı. Dün 4,5369'a kadar gerilemesinin ardından 4,6818'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,6720 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin önemli destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Ticaret savaşı ve buna bağlı küresel risk iştahı üzerinde etkili olabilecek haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, dün hızlı yükselen oynaklık endeksinin (VIX) hareketinin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, haziran ayı Richmond Fed sanayi endeksi

17.00 ABD, haziran ayı tüketici güven endeksi

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