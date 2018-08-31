Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile negatif bir seyir izlerken, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kayıpları yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Arjantin, pesosunun dolar karşısındaki değer kaybı son bir haftada yüzde 30'lara yaklaşırken, Merkez Bankası politika faizini 15 puan birden artırarak yüzde 60'a çıkardı. Dün gün içinde 41,47'yi gören dolar/Arjantin pesosu paritesi, faiz artırım kararının ardından 37,96 seviyesinde dengelendi.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinden Endonezya ve Hindistan rupisi, Güney Afrika randı ve Türk lirası da dolar karşısındaki düşüş eğiliminde hareket etti. Dolar/TL bu gelişmelerle dün 6,8438'i görmesi sonrasında bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,6250 seviyesinden işlem görüyor.

ABD'de dün pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, doların başlıca gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yatay bir seyir izledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,53, S&P 500 endeksi yüzde 0,44 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,26 değer kaybetti.