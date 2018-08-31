FİNANS

Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile negatif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 09:31 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar azalan risk iştahı ile negatif bir seyir izlerken, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kayıpları yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Arjantin, pesosunun dolar karşısındaki değer kaybı son bir haftada yüzde 30'lara yaklaşırken, Merkez Bankası politika faizini 15 puan birden artırarak yüzde 60'a çıkardı. Dün gün içinde 41,47'yi gören dolar/Arjantin pesosu paritesi, faiz artırım kararının ardından 37,96 seviyesinde dengelendi.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinden Endonezya ve Hindistan rupisi, Güney Afrika randı ve Türk lirası da dolar karşısındaki düşüş eğiliminde hareket etti. Dolar/TL bu gelişmelerle dün 6,8438'i görmesi sonrasında bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,6250 seviyesinden işlem görüyor.

ABD'de dün pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, doların başlıca gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yatay bir seyir izledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,53, S&P 500 endeksi yüzde 0,44 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,26 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisi yıllık yüzde 2 ile beklentiler doğrultusunda gelirken, Brexit ve İtalya bankalarına ilişkin riskler gündemi meşgul ediyor. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,54, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,42 değer kaybetti.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,3 ile beklentileri aşarken, Japonya'da sanayi üretimi beklentilerin altında, enflasyon ise yıllık yüzde 1,2 ile tahminlerin üzerinde açıklandı. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyretti, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi.

Analistler, dün resmi tatil nedeniyle kapalı olan yurt içi piyasaların, haftanın son işlem gününe azalan küresel risk iştahı ile başlayacağını belirterek, Avrupa'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade etti. BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydeden analistler, 95.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı işsizlik

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.45 ABD, ağustos ayı Chicago PMI

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bist piyasalar

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