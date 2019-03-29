Küresel piyasalar Brexit gelişmelerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, kördüğüme dönen Brexit'e ilişkin bugün İngiltere parlamentosunda yapılacak oylamalara odaklandı.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasına izin verdi. Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit tarihini 22 Mayıs'a kadar ertelemek için koyduğu ''Brexit anlaşmasının 29 Mart'a kadar onaylanması'' koşulu için belirlenen sürenin son gününde yapılacak oylamanın sonucuna ilişkin beklentiler ise anlaşmaya onay çıkmayacağı yönünde.

İngiliz hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın sert Brexitçi partisi DUP yetkililerinin anlaşmaya destek vermeyeceğini yinelemesi beklentilerin olumsuza dönmesine neden olurken, anlaşmanın reddedilmesi durumunda erken seçim ya da yeni bir referandumun gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan 2018 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,2 ile beklentilerin hafif altında kalmasına karşın ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin güvercin söylemleri ve büyüme endişelerinin abartılı olduğu yönündeki açıklamaları sonrası Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.