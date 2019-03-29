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Küresel piyasalar Brexit gelişmelerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar Brexit gelişmelerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, kördüğüme dönen Brexit'e ilişkin bugün İngiltere parlamentosunda yapılacak oylamalara odaklandı.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasına izin verdi. Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit tarihini 22 Mayıs'a kadar ertelemek için koyduğu ''Brexit anlaşmasının 29 Mart'a kadar onaylanması'' koşulu için belirlenen sürenin son gününde yapılacak oylamanın sonucuna ilişkin beklentiler ise anlaşmaya onay çıkmayacağı yönünde.

İngiliz hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın sert Brexitçi partisi DUP yetkililerinin anlaşmaya destek vermeyeceğini yinelemesi beklentilerin olumsuza dönmesine neden olurken, anlaşmanın reddedilmesi durumunda erken seçim ya da yeni bir referandumun gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan 2018 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,2 ile beklentilerin hafif altında kalmasına karşın ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin güvercin söylemleri ve büyüme endişelerinin abartılı olduğu yönündeki açıklamaları sonrası Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

Resesyon endişelerinin yersiz olduğunu ifade eden Fed üyeleri, tahvil piyasasında kısa vadeli faizlerin uzun vadeli faizlerin üzerine çıkması şeklinde açıklanabilecek "getiri eğrisinin terse dönmesi"nin resesyonu değil, daha yavaş bir büyümeye işaret ettiğini dile getirdi.

Dün ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) eleştirmesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı 66 dolar sınırına kadar gerilese de bu seviyelerde kalıcı olmadı ve tekrar yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı bugün Asya piyasalarında 67,7 dolardan işlem görüyor.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri ve düşüş eğilimini sürdüren ekonomik güven endeksi nedeniyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,1 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi endeksinin beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 1,4 artış kaydetmesi sonrası, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 değer kazandı. ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen müzakerelerin uzun bir süreye yayılabileceği görüşüne karşın iyimserliğin devam ettiğini kaydeden analistler, artan risk iştahı ile Çin borsasında alımların güçlendiğini söyledi.

Dün Londra swap piyasasındaki TL faizlerinde oynaklığın azalması ile yurt içi piyasalarda da dengelenme görüldü. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,29 artışla 92.120 puandan tamamlarken, dün 5,5610'dan kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5990 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Brexit gelişmeleri ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyelerinin önemli destekler, 95.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı dış ticaret dengesi

10.00 Almanya, şubat ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, mart ayı işsizlik oranı

12.30 İngiltere, 2018 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, ocak ayı kişisel gelir ve harcamalar

17.00 ABD, şubat ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi mart ayı tüketici güven endeksi

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