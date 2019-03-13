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Küresel piyasalar Brexit gelişmelerini takip ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 09:20 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar Brexit gelişmelerini takip ediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşmasının yeniden reddedilmesi sonrası bugün ve yarın yapılması beklenen oylamalara odaklandı.

İngiliz parlamentosu, dün akşamki oylamada hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının revize edilmiş halini de reddetti. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan oylamada Brexit Anlaşması, 242'ye karşı 391 oyla kabul edilmedi.

Anlaşma ile ilgili tartışmalara neden olan "tedbir maddesi"; İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit sonrası fiziki sınır girmesini önlemek için İngiltere ile AB'nin, soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar gümrük birliği içinde kalmasını öngörüyordu. Sert Brexit yanlıları bu maddeyle İngiltere'nin AB'nin uydu devletine dönüşeceğini ve Kuzey İrlanda'nın da ülkeden kademeli kopacağını savunuyordu.

Anlaşmanın reddedilmesi sonrası bugün parlamentoda ''anlaşmasız ayrılık'' seçeneğinin oylanması, bu teklifin de kabul edilmemesi durumunda yarın ''Brexit tarihinin ertelenmesi'' teklifinin görüşülmesi bekleniyor.

Parlamentoda çoğunluk daha önce yapılan bir oylamada ''anlaşmasız ayrılık'' seçeneğinin ortadan kaldırılması yönündeki bir önergeyi desteklemiş ancak önergelerin hükümetleri bağlayıcılığı bulunmadığından hükümet, bu seçeneği masada tutmayı sürdürmüştü.

Hükümet, Brexit tarihi konusunda da ''kısa süreli'' bir ertelemeden yana tavır alıyor. Başbakan Theresa May, muhtemel bir erteleme için haziran ayı sonuna işaret etmişti.

AB, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından "Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken her şeyi yaptı. Brexit kördüğümü sadece Londra'da çözülebilir. Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı." uyarısında bulundu.

Analistler, anlaşmasız ayrılığın finans piyasaları için en olumsuz seçenek olduğunu belirterek, bu ihtimalin artmasının piyasaları negatif etkilediğini ifade etti.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin şubatta yüzde 1,5'e gerilemesi sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 yükseliş kaydetti.

Etiyopya’daki uçak kazasından sonra "Boeing model 737-8 Max ve 737-9 Max" uçaklarının uçuşlarını askıya alan ülke sayısının hızla arttığını belirten analistler, buna bağlı olarak Boeing hisselerindeki düşüşün Dow Jones endeksini olumsuz etkilediğini kaydetti. Boeing hisseleri dün yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri takip edilirken, dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 yükseldi.

Bugün Asya piyasalarında da özellikle havacılık hisseleri başta olmak üzere satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Japonya’da açıklanan çekirdek makine siparişleri verisinin beklentilerin altında kalmasının da etkisiyle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da etkili olan alışlarla 5 işlem gününün ardından yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,86 değer kazancıyla 101.721 puandan tamamladı. Dün 5,4558'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4570 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün Brexit gelişmelerinin yanı sıra Avro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 seviyesinin destek 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi ocak ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, şubat ayı ÜFE ve dayanıklı mal siparişleri

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bist piyasalar

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