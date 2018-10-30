FİNANS

Küresel piyasalar dalgalı bir seyir izliyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 09:16 | Son Güncelleme

Analistler, Brezilya’da Bolsonaro'nun seçimi kazanmasının gelişen piyasalar açısından olumlu olduğunu belirterek, ticaret savaşına ilişkin iyimserlik ve gerileyen döviz kurlarının da yurt içinde pay piyasalarını destekleyeceğini kaydetti

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününde sert bir şekilde dalgalanırken, yurt içinde dünkü resmi tatil dolayısıyla bugün işleme açılacak piyasalarda, yarın Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu bekleniyor.

ABD'de dün haftaya alış ağırlıklı başlayan borsalarda, gün içinde sert dalgalanmalar yaşandı. Gün sonunda Dow Jones endeksi yüzde 0,99, S&P 500 endeksi yüzde 0,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti. Analistler, dün ABD'de açıklanan kişisel gelirlerin, eylülde yüzde 0,2 yükselişle son 15 ayın en yavaş artışını kaydettiğine dikkati çekerek, teknoloji devi şirketlerin beklentileri karşılamayan 3'üncü çeyrek karları ve özellikle avro karşısında değerlenen doların negatif etkisiyle pay piyasalarında düşüşlerin görüldüğünü söyledi. Dün 96,7'ye kadar yükselen dolar endeksi, bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izliyor.

Avrupa tarafında, Brexit ve İtalya'ya ilişkin endişeler devam ederken, Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in, aralıkta genel başkanlık ve 2021'de de başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklaması avronun değer kaybetmesine neden oldu. Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,3 düşüşle 1,1360'a kadar gerilemesi sonrası 1,1380 seviyesinde dengelendi. ABD borsalarında satış baskısının artmaya başlaması öncesinde kapanan Avrupa borsalarında ise yükseliş eğilimi dikkati çekti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,20, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,25 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanacağı beklentilerinin artmasıyla bugün Çin borsasında alımlar güçlendi. Kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7, açıklanan işsizlik oranının yüzde 2,3 ile beklentilerin altında kalmasının ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,6 değer kazandı.

Analistler, Brezilya’da seçim sürecinin sona ermesi ve sandıktan serbest ekonomi yanlısı Jair Bolsonaro’nun çıkmasının gelişen piyasalar açısından olumlu olduğunu belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin iyimserliğin de yurt içinde pay piyasalarını destekleyeceğini kaydetti. Dün resmi tatil dolayısıyla kapalı olan piyasaların bugün haftaya pozitif başlamasının beklendiğini ifade eden analistler, Türk lirasının da (TL) dolar karşısında güçlendiğini söyledi. Geçen haftanın son işlem gününde 5,59'un üzerinde işlem gören dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5125’e kadar geriledi.

Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın son Enflasyon Raporu'ndaki projeksiyonların beklendiğini, yurt dışında ise cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin, haftanın en önemli gündemi olarak dikkati çektiğini kaydetti. Dolar/TL'de 5,50'nin kırılması durumunda 5,35 ve 5,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde, 90.000-95.000 bandının takip edileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, ekim ayı işsizlik

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı ekonomi güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek GSYH

16.00 Almanya, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, ekim ayı tüketici güven endeksi

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bist piyasalar

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