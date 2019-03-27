FİNANS

Küresel piyasalar, ECB Başkanı Draghi'nin konuşmasına odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 09:19 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ECB Başkanı Draghi'nin konuşmasına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların dün pozitif bir seyir izlemesinin ardından bugün Brexit gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşması takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan tüketici güveni ve konut başlangıçları verilerindeki gerilemeye karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,55, S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselerek 97 sınırına kadar çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,40-2,43 dar bandında dengelendi.

Analistler, beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler sonrası ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin teşvik beklentilerinin artmaya devam ettiğini belirterek, Fed için artık faiz indirim ihtimalinin daha fazla konuşulduğunu söyledi. Artan teşvik beklentilerinin pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, büyümeye ilişkin endişelerin şimdilik çok fazla fiyatlanmadığını kaydetti.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Bugün İngiltere parlamentosunda gerçekleştirilecek oturum öncesi İngiltere'de Brexit Bakanlığı, parlamentoya "gerçekçi" olma ve Brexit konusunda hayata geçirilebilecek seçenekleri değerlendirme çağrısı yaptı.

İngiliz Parlamentosunun önceki gün yapılan oylamada, hükümetin karşı çıkmasına rağmen Brexit konusunda farklı seçenekleri oylama kararı almasının ardından bugün çeşitli senaryolar gündeme gelecek. Herhangi bir seçeneğin önemli bir çoğunluğu arkasına alması durumunda hükümet üzerinde siyasi baskının artması öngörülüyor. Ayrıca, İngiliz Parlamentosuna Brexit'in iptali talebiyle sunulan dilekçedeki imza sayısının 5 milyon 600 bini geçmesi sonrası dilekçenin parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 1 Nisan'da tartışılacağı belirtildi.

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

Söz konusu gelişmelere karşın dün Avrupa pay piyasaları artan küresel risk iştahı ile pozitif bir seyir izledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,64, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 yükseliş kaydetti.

Analistler, bugün ECB Başkanı Draghi'nin yapacağı konuşmada, para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, düşüş eğilimindeki avro/dolar paritesinin de pay piyasalarını pozitif etkilediğini söyledi. Parite, dün yüzde 0,4 azalışla 1,1263'e gerilemesi sonrası bugün Asya piyasalarında 1,1255'ten işlem görüyor.

Bugün Asya borsalarında karışık bir görünüm izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) hafta başında attığı sıkılaştırma adımları sonrası düşüşe geçen dolar/TL, dün de yüzde 4 gerileyerek günü 5,3282'den tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3430 seviyesinde işlem görüyor. Dün döviz kurlarındaki düşüşe karşın değer kaybını sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,96 değer kaybederek 97.379 puandan kapandı.

Bugün ECB Başkanı Draghi'nin açıklamaları ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri nedeniyle ABD'nin ithalat ve ihracat rakamlarının öneminin arttığını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 96.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirterek, dolar/TL'de ise 5,2850'nin destek, 5,4710'un direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, ocak ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, 2018 yılı 4. çeyrek cari işlemler dengesi

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
KOBİ alacak sigortasından basit usul dışı mükellefler yararlanabilecekKOBİ alacak sigortasından basit usul dışı mükellefler yararlanabilecek
İTÜ Teknokent'ten çıkan SMG 30 ülkeye hizmet veriyorİTÜ Teknokent'ten çıkan SMG 30 ülkeye hizmet veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Dolar 5.40'ın altını gördü!

Dolar 5.40'ın altını gördü!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Birçok ülkeye ihraç ediyor: Yumurtası 400 civcivi bin lira

Birçok ülkeye ihraç ediyor: Yumurtası 400 civcivi bin lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Market raflarındaki bal fiyatlarına tepki

Market raflarındaki bal fiyatlarına tepki

THY yeni evinde Türk çayını dünyaya tanıtacak

THY yeni evinde Türk çayını dünyaya tanıtacak

KOBİ alacak sigortasından basit usul dışı mükellefler yararlanabilecek

KOBİ alacak sigortasından basit usul dışı mükellefler yararlanabilecek

İTÜ Teknokent'ten çıkan SMG 30 ülkeye hizmet veriyor

İTÜ Teknokent'ten çıkan SMG 30 ülkeye hizmet veriyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bakan Pekcan: Marketlerin hangi mesafede açılacağını çalışıyoruz

Bakan Pekcan: Marketlerin hangi mesafede açılacağını çalışıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.