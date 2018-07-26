FİNANS

Küresel piyasalar ECB kararlarına odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 09:20 | Son Güncelleme

ECB'nin politika faizi ve varlık alım programında değişik yapması beklenmezken, karar sonrasında faizler konusunda gelebilecek ipuçları açısından Draghi'nin açıklamaları takip edilecek

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda ticarete ilişkin gelişmelerle dalgalı seyrin sürdüğü gözlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'de açıklanacak veriler takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, yükselen ticaret gerilimlerini sonlandırmak üzere dün Washington'da yaptıkları toplantı uzlaşmayla sonuçlandı. Toplantı sonrası Juncker ile Trump, otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik ticaret bariyerlerinin sıfırlanması konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Anlaşma sağlanmasının ardından New York borsasında endeksler günü yükselişle tamamlarken, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,68, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,91 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,17 değer kazandı. Dolar endeksi dün 94,142 ile son iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesi sonrasında bugün 94,125 seviyelerinde dengelendi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yukarı yönlü seyrini sürdürerek yüzde 2,9792 ile 13 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, ABD'de bugün öncü dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve haftalık işsizlik başvurularının açıklanacağını anımsatarak, ticaret gerilimine ilişkin gelişmeler ve ABD tahvil faizlerindeki seyrin ise piyasaların yönü açısından kritik önem taşımaya devam ettiğini vurguladı.

Avrupa tarafında, bugün en önemli gündem maddesi olarak ECB para politikası toplantısı öne çıkıyor. Bankanın politika faizi ve varlık alım programında değişik yapması beklenmezken, karar sonrasında faizler konusunda gelebilecek ipuçları açısından ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarına odaklanılacak. ECB öncesinde dün Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,87, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dünkü yükselişini bugün de sürdürerek 1,17'nin üzerine çıktı.

Analistler, ECB'nin haziran toplantısında aldığı önemli kararların ardından bugünkü toplantının sakin geçmesinin beklendiğini belirterek, Draghi'nin açıklamalarının yanı sıra bankanın büyüme ve enflasyona ilişkin yeni tahminlerinin takip edileceğini bildirdi.

Asya borsalarında ise Çin yuanının dolar karşısında zayıflamaya devam etmesi ile Şanhgay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti. Japon yenine olan talebin artması ise ihracatçı şirket hisseleri öncülüğünde Nikkei 225 endeksinde satış baskısı yaratırken, kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüşten bulduğu destekle günü yüzde 3,51 değer kazancıyla 95.368,59 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 2,3 gerileyerek 4,77 seviyelerine çekilmesinin ardından bugün 4,82 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ECB faiz kararı ile ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 ve 96.500 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 92.000 puanın ise destek olarak izleneceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, ağustos GfK tüketici güveni endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

15.30 ABD, haziran ayı öncü dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve dayanıklı tüketim malı siparişleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, temmuz Kansas City Fed imalat sanayi aktivite endeksi

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