Küresel piyasalar ECB tutanaklarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel pay piyasaları, dün gelen tepki alımlarıyla iki günlük sert düşüşünü sonlandırırken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları takip edilecek.

ABD'de dün pay piyasalarında etkisini artıran tepki alımları, borsa endekslerinin iki günlük sert düşüşünü sonlandırmasını sağladı. Dün açıklanan Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve dayanıklı tüketim malı siparişleri verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın Dow Jones endeksi yatay kapanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,92 değer kazandı. ABD'de bugün Şükran Günü tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatları ile ilgili açıklamaları dün de devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı 62,5-65,0 bandında dengelendi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, petrol fiyatlarındaki düşüşü büyük bir vergi indirimine benzeten Trump, “Petrol fiyatları düşüyor. Bu, ABD ve dünya için büyük bir vergi indirimi gibi ve harika. Teşekkürler Suudi Arabistan. Ama haydi daha aşağı çekelim.” ifadelerini kullandı.