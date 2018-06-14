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Küresel piyasalar ECB'ye odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 09:28 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar ECB'ye odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda dün akşam faiz artışına gitmesinin ardından bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarına odaklandı.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dün akşam sona eren toplantısında, beklendiği gibi politika faizi 25 baz puan artırılarak yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarıldı. Ülke ekonomisinin "sağlam" hızda büyümeye devam ettiği vurgulanan karar metninde, "FOMC, iş gücü piyasası şartları ve enflasyon açısından gerçekleşen gelişmeler ve beklentiler ışığında, federal fonlama oranını yükseltme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Karar metninde, Fed yetkililerinin gelecek döneme ilişkin faiz beklentilerinin de yükselmesi dikkati çekti. Fed yetkililerinin beklentileri, 2018'de toplamda 3 yerine 4 faiz artışı yapılabileceğine işaret ederken, gelecek yıla yönelik medyan faiz projeksiyonu da yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseldi. 2019 ve 2020'ye ilişkin faiz beklentileri önceki toplantıya göre değişim göstermezken, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi medyan tahmini ise 2018 için yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e ve 2019 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltildi.

Söz konusu gelişmeler ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları "şahin" tonda algılanmasına karşın piyasalara etkisinin sınırlı olduğu görüldü. Powell, dünkü açıklamasında, "Son dönemdeki göstergeler cesaret verici ancak uzun yıllar hedefimizin altında seyreden enflasyonda henüz zafer ilan etmek istemiyoruz. Enflasyonun yüzde 2 seviyesindeki simetrik hedefimize yakın seyretmesini garantilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,95 seviyesinde yatay bir seyir izlerken, 2 yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 2,60'ın üzerini test etmesinin ardından yüzde 2,57 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, bugün açıklanacak ECB kararları öncesinde piyasalarda dün karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,38 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 düşüş kaydetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksinin yatay seyrettiği günde Fed sonrası yüzde 0,4 artışla 1,1792'den kapanan avro/dolar paritesi, bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 1,18'in hemen üzerinde işlem görüyor.

Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi ve perakende satış verilerinin beklentilere yakın artış kaydetmesine karşın piyasalarda risk iştahının düşük olduğu görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Fed öncesinde düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, gün içinde 93.337 puanla 5 Mayıs 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 azalışla 93.505 puandan tamamladı. Dün Fed'in faiz kararından sonra uluslararası piyasada 4,6575'ten kapanan dolar/TL ise yeni güne 4,68 sınırında başladı.

Analistler, Fed'in 2018 ve 2019'daki faiz artışlarının daha hızlı olabileceği beklentilerinin küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, bugünkü ECB ve yarınki Japonya Merkez Bankası kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak varlık alım programı ile ilgili açıklamaların takip edileceğini ifade eden analistler, ticaret savaşı gelişmeleri ve açıklanacak makroekonomik verilerin de izleneceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle piyasalarda yarım gün işlem gerçekleştirileceğini hatırlatarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 desteğinin kırılması durumunda 92.100 ve 90.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

15.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı perakende satışlar ve ithalat fiyat endeksi

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