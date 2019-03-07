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Küresel piyasalar ECB'yi bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 09:14 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar ECB'yi bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların, dün negatif bir seyir izlemesinin ardından bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Küresel piyasalar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) küresel büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından artan ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikle dün genel olarak negatif bir seyir izledi. OECD, dün açıklanan raporda küresel ekonomik büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürdü.

ABD'de, dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin hafta başından bu yana yeni bir açıklama gelmemesinin neden olduğu tedirginlikle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği (AB) yetkililerinden gelen açıklamalar Brexit'e ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, bugünkü ECB toplantısı öncesinde borsalarda karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti.

Analistler, ECB'nin bugün faizleri değiştirmeyeceğini ancak yeni varlık alım programı ve gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajların takip edileceğini belirterek, aşağı yönlü revize edilmesi beklenen ekonomik tahminlerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Bugün Asya'da, azalan küresel risk iştahı ile pay piyasaları negatif bir seyir izlerken, Brent petrolün varil fiyatı sınırlı da olsa yükseliş eğilimini sürdürdü. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 66,1 dolara yükseldi.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, günü yüzde 0,85 artışla 5,4339'dan tamamladı. BIST 100 endeksi ise yüzde 0,27 azalışla 103.453 puandan kapandı.

Bugün ECB kararları ve Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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