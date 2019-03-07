Küresel piyasalar ECB'yi bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların, dün negatif bir seyir izlemesinin ardından bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Küresel piyasalar, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) küresel büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından artan ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikle dün genel olarak negatif bir seyir izledi. OECD, dün açıklanan raporda küresel ekonomik büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e düşürdü.

ABD'de, dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin hafta başından bu yana yeni bir açıklama gelmemesinin neden olduğu tedirginlikle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği (AB) yetkililerinden gelen açıklamalar Brexit'e ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, bugünkü ECB toplantısı öncesinde borsalarda karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti.