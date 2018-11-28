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Küresel piyasalar, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 09:20 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin birbirinden farklı mesajlar içeren açıklamalarının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşmasını bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Arjantin'de cuma günü başlayacak G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmede, anlaşma sağlanamaması durumunda tarifelere planladığı gibi devam edeceği açıklaması, ticaret savaşı endişelerini artırsa da New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. Dün ayrıca, Fed üyelerinin açıklamaları da piyasaların odağındaydı.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın saat 20.00'deki konuşması beklenirken, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, yaptığı açıklamada, bankanın nötr faiz ve işsizlik oranına yönelik değerlendirmesinin sürdüğünü belirterek, "Bugünkü politika faizi, eylül ayında açıklanan uzun vadeli tahminlerin altında olsa da nötr faiz seviyesine, sıkılaştırmanın başladığı Aralık 2015’e kıyasla çok daha yakın. Nötr faiz ve işsizlik oranına yönelik değerlendirme süreci kademeli parasal normalleşmeyi destekliyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmeler ve Trump'ın Powell ve ABD'li şirketlere yönelttiği eleştirilere devam etmesine karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,44, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 değer kazandı. Dolar endeksi ise yükseliş eğilimini sürdürerek bir haftanın ardından tekrar 97'nin üzerine yerleşti.

Avrupa tarafında ise İtalya'da bütçe sorununun çözümüne ilişkin iyimserliğin azalmasıyla pay piyasalarında düşüşler görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,40, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 düşüş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise 1,1278 ile 15 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD pay piyasalarında dün etkili olan alış ağırlıklı seyrin Asya piyasalarıyla bugüne de taşındığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,10, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,7 değer kazandı.

Yurt içinde, dün döviz kurları 4 günlük düşüş serisini sonlandırarak günü artıyla kapatırken, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,47 azalışla 93.517 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,5 artışla 5,2783'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2680 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, cuma günü başlayacak G20 Liderler Zirvesi'nin beklendiğini ifade ederek, bugün ABD'de Powell'ın konuşması ve büyüme verileri ile yarın Fed’in toplantı tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin süreceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde ise 92.500-95.500 bandının izlendiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı uluslararası rezervler

10.00 Almanya, aralık ayı tüketici güven endeksi

16.30 ABD, 3. çeyrek GSYH

16.30 ABD, ekim ayı toptan eşya stokları

18.00 ABD, ekim ayı yeni konut satışları

20.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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