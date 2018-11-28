Küresel piyasalar, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin birbirinden farklı mesajlar içeren açıklamalarının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşmasını bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Arjantin'de cuma günü başlayacak G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmede, anlaşma sağlanamaması durumunda tarifelere planladığı gibi devam edeceği açıklaması, ticaret savaşı endişelerini artırsa da New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. Dün ayrıca, Fed üyelerinin açıklamaları da piyasaların odağındaydı.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın saat 20.00'deki konuşması beklenirken, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, yaptığı açıklamada, bankanın nötr faiz ve işsizlik oranına yönelik değerlendirmesinin sürdüğünü belirterek, "Bugünkü politika faizi, eylül ayında açıklanan uzun vadeli tahminlerin altında olsa da nötr faiz seviyesine, sıkılaştırmanın başladığı Aralık 2015’e kıyasla çok daha yakın. Nötr faiz ve işsizlik oranına yönelik değerlendirme süreci kademeli parasal normalleşmeyi destekliyor." ifadelerini kullandı.