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Küresel piyasalar Fed kararlarına odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 09:13 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar Fed kararlarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin bu akşam açıklanacak faiz kararına odaklandı.

Fed'in bugün saat 21.00'de açıklanacak faiz kararı piyasaların odağında yer alırken, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de takip edilecek. Fed'in bugün yüzde 1,75-2,00 aralığında bulunan politika faizini sabit tutması beklenirken, karar metnindeki eylül toplantısına ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı belirtiliyor.

ABD'de dün açıklanan kişisel gelir ve harcamalar yüzde 0,4 artarak beklentileri karşılarken, pay piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,55 değer kazandı. Analistler, açıklanan şirket bilançolarının hisse bazlı hareketleri öne çıkardığını kaydederek, özellikle Apple'ın finansal sonuçları sonrasında hisselerindeki sert yükselişin pay piyasalarını pozitif etkilemeye bugün de devam edebileceğini söyledi. Fed kararları öncesinde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar endeksi ise dünkü yüzde 0,2'lik artışın ardından bugün Asya piyasalarında da yüzde 0,2 primle 94,7'ye çıktı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avro Bölgesi büyüme ve enflasyon verilerinin beklentilere yakın gerçekleşmesinin ardından borsalarda pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,62 yükseliş kaydetti.

Bugün açıklanan imalat sanayi PMI verilerine göre Japonya'da önceki aya göre artış dikkati çekerken, Çin'de ise sınırlı bir gerileme görüldü. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,87 yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,67 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Enflasyon Raporu'nda, enflasyon tahminlerinin piyasa beklentilerine yakınlaşması ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamaları pay piyasalarını pozitif etkiledi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,83 artışla 96.952 puandan tamamlarken, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı ise devam etti. Dün 4,9143'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,9310'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile Hindistan, Brezilya ve ABD merkez bankalarının faiz kararlarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 96.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 99.000 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi PMI

15.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, temmuz ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ISM imalat endeksi

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