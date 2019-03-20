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Küresel piyasalar Fed öncesi karışık seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 09:10 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar Fed öncesi karışık seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlerken, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri gündemi meşgul ediyor.

ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler pay piyasalarını negatif etkiliyor. Resmi olmayan haberlerin, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların devam ettiğine işaret etmesi sonrası dün New York borsası gün içindeki kazançlarını geri verirken, bugün Çin'de pay piyasaları satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

ABD'de dün açıklanan fabrika siparişlerinin beklentilerin altında kalması ve ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,10 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,12 yükseliş kaydetti.

Analistler, bugün Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade ederek, Fed üyelerinin makroekonomik göstergeler ve faiz seviyesine ilişkin öngörüleri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, yarın başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi Brexit'e ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün yaptığı açıklamada, düzenli bir Brexit'in gerçekleşmesi için mücadele edeceğini söyledi. Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ülke ekonomisinin bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 0,8’e düşürdü.

Söz konusu gelişmelere karşın dün Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,13, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Bugün Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdürerek rallisini üst üste 6'ncı işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 artışla 104.862 puandan tamamladı. Dün 5,4764'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4770 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün Fed'in yanı sıra Brezilya Merkez Bankasının (BCB) faiz kararının da takip edileceğine değinen analistler, iki merkez bankasının da faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydetti. 3 ay önce açıklanan projeksiyonlara göre Fed üyelerinin faiz beklentilerini gösteren grafiğin (dot plot) 2020 sonuna kadar 3 faiz artımına işaret ettiğini anımsatan analistler, piyasaların beklentisinin ise sadece bir faiz artırımı yapılacağı yönünde olduğunu bildirdi.

Analistler, Fed projeksiyonlarının piyasa beklentilerine yaklaşması ve Powell'ın açıklamalarının "güvercin" tonda olması durumunda başta gelişmekte olan ülke varlıkları olmak üzere piyasaların pozitif etkileneceğini söyledi.

BIST 100 endeksinin dün 105.000-105.500 direnç bölgesinden gelen kar satışlarıyla günü bu seviyenin hemen altında tamamladığına değinen analistler, olası düşüşlerde 103.400 ve 102.500'ün destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

10.00 Almanya, şubat ayı ÜFE

12.30 İngiltere, şubat ayı TÜFE

21.00 ABD, Fed faiz kararı

23.30 Brezilya, BCB faiz kararı

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