Küresel piyasalar, Fed öncesi negatif seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump, dün Fed'in yeniden faiz artırmayı planlamasını eleştirerek, "Fed’in çok güçlü dolar ve fillen sıfır enflasyona, dünyanın patlak verdiği bir ortama rağmen yeniden faiz artırmayı değerlendirmesi inanılmaz." ifadelerini kullandı. Eleştirilere karşın ekonomistler, Fed'in, yarın faizleri 25 baz puan artırarak yılı hedefleri doğrultusunda tamamlayacağı öngörüsünde bulunuyor.

ABD'de bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi pay piyasalarında sert düşüşler görüldü. Küresel büyümeye yönelik endişeler ve Fed üyelerinin son dönemdeki "güvercin" açıklamalarına karşın faiz artışlarının devam edeceği beklentilerinin pay piyasalarındaki satış ağırlıklı seyri desteklediği belirtiliyor.

Analistler, ABD vatandaşlarının risk algısı ve morali üzerinde belirleyici olan en önemli etkenlerden birinin S&P 500 endeksi olduğunu belirterek, yatırımcıların Noel rallisi beklediği bir dönemde aylık düşüşü yüzde 8'e yaklaşan ve 14 ayın en düşük seviyesine gerileyen S&P 500 endeksinin, Fed'in kararları üzerinde de etkili olabileceğini söyledi. Bu etkinin aralık ayı faiz kararında olmasa da 2019'a ilişkin hedef ve yönlendirmelerde görülebileceğini dile getiren analistler, bu anlamda, yarın Fed kararından ziyade karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, Brexit ve İtalya'ya ilişkin endişeler devam ederken, azalan küresel risk iştahının da etkisiyle borsalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,86, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyrin Asya piyasalarıyla bugüne de taşındığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybetti.