Küresel piyasalar, Fed sonrası negatif seyrediyor

Fed, dün sona eren eylül ayı Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,-2,25 aralığına çıkardı. Faiz artışının piyasa beklentileri doğrultusunda olmasına karşın karar metninden para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesinin çıkarılması ile büyüme ve faiz öngörüleri yatırımcılar tarafından "şahin" olarak algılandı. Fed Başkanı Jerome Powell da konuşmasında, büyümenin çok sağlıklı bir hızda devam ettiğini belirterek, "İşsizlik düşük, çalışanların sayısı istikrarla artıyor, ücretler yükseliyor, enflasyon düşük ve durağan. Bunların hepsi iyi işaretler." ifadelerini kullandı. Powell, karar metninden "Fed'in para politikası duruşu destekleyici olmayı sürdürüyor" ifadesinin çıkarılmasına da değinerek, 2015 yılından beri kullanılan bu ibarenin miadını doldurduğunu, buna karşın söz konusu değişikliğin faiz artış hızında bir değişiklik olacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle ABD borsalarının, gün içindeki kazançlarını geri vererek düşüşe geçtiği görüldü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,40, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, İran ile ticarete ilişkin atılan adımlar ve ABD tarafından konuyla ilgili gelen sert açıklamalar gündemi meşgul etmeye devam ederken, Brexit konusunda ise hala bir netlik sağlanamadı. Söz konusu belirsizliklere rağmen dün sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve Fed öncesi kapanan Avrupa borsalarında, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Fed sonrası, bugün Asya piyasalarında da satıcılı bir seyir izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'i, kasım ayında ABD'de gerçekleştirilecek ara seçimlere müdahale etmekle suçlamasının negatif etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,9 değer kaybetti.

Dün Fed Başkanı Powell'ın yükselen piyasa ekonomilerinin performansının ABD ekonomisi ve para politikası için önemli olduğunu belirterek, "Bizim ekonomimizin güçlü olmasının ve faizlerin artmasının, özellikle dolar üzerinden borcu bulunanlar olmak üzere diğer ülkeler için baskı yarattığını biliyoruz. Bu nedenle çok şeffaf olmaya çalışıyoruz ve çok kademeli hareket ediyoruz" ifadelerini kullanması sonrası dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürerek günü yüzde 0,85 azalışla 6,1106'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1240 seviyesinden işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise dün etkisini artıran kar satışlarıyla günü yüzde 0,14 azalışla 99.149 puandan tamamlamıştı.