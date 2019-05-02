Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "şahin" olarak değerlendirilmesi piyasaların negatif bir seyir izlemesine neden oldu.

Fed, dün akşam kararları açıklanan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttu. FOMC'nin karar metninde, çekirdek ve manşet enflasyonun halen hedefin altında olduğu belirtilerek, faiz adımları konusunda "sabırlı olunacak" ifadesi korundu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise gerçekleştirdiği basın toplantısında, enflasyonun ısrarcı şekilde düşük kaldığı görülürse komitenin para politikasını belirlerken bunu hesaba katacağını belirterek, "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz." dedi.

Powell'ın özellikle enflasyon gelişmeleri ile ilgili yukarı yönlü risklerin geçici olduğu vurgusu ve politika duruşu ile ilgili açıklamaları, piyasalar tarafından "şahin" olarak değerlendirildi ve dolar endeksi, ISM imalat verisi sonrasındaki düşüşünü sonlandırarak günü yükselişle tamamladı.