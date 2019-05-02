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Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar Fed sonrası negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "şahin" olarak değerlendirilmesi piyasaların negatif bir seyir izlemesine neden oldu.

Fed, dün akşam kararları açıklanan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttu. FOMC'nin karar metninde, çekirdek ve manşet enflasyonun halen hedefin altında olduğu belirtilerek, faiz adımları konusunda "sabırlı olunacak" ifadesi korundu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise gerçekleştirdiği basın toplantısında, enflasyonun ısrarcı şekilde düşük kaldığı görülürse komitenin para politikasını belirlerken bunu hesaba katacağını belirterek, "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz." dedi.

Powell'ın özellikle enflasyon gelişmeleri ile ilgili yukarı yönlü risklerin geçici olduğu vurgusu ve politika duruşu ile ilgili açıklamaları, piyasalar tarafından "şahin" olarak değerlendirildi ve dolar endeksi, ISM imalat verisi sonrasındaki düşüşünü sonlandırarak günü yükselişle tamamladı.

ABD'de dün açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin 52,8 ile son 2 yılın en düşük seviyesine gerilemesi sonrası 97 sınırına kadar gerileyen dolar endeksi, Powell'ın açıklamaları ile yükselişe geçerek günü 97,6 seviyesinden tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,61, S&P 500 endeksi yüzde 0,75 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün Almanya başta olmak üzere birçok piyasa resmi tatil dolayısıyla kapalıydı. Açık olan İngiltere borsasında FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, avro/dolar paritesi Powell'ın açıklamaları sonrası 1,12'nin hemen üzerinde dengelendi. Bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı takip edilecek. BoE'nin yüzde 0,75 olan politik faizinde değişiklik yapması beklenmiyor.

Çin ve Japonya'da bugün resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi. Vadeli işlemlerde ABD endeks kontratları ise yatay bir seyir izliyor.

Analistler, yurt içinde bir günlük tatilin ardından bugün işleme açılacak piyasaların açılışta dünya borsalarındaki satıcılı seyirden negatif etkilenebileceğini belirterek, yoğun veri gündeminin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Yurt içi ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin gündemin odağında yer aldığını aktaran analistler, önceki gün yüzde 0,93 artışla 95.416 puandan kapanan BIST 100 endeksinde 93.400-96.400 bandının takip edileceğini söyledi.

Dün uluslararası piyasada günü 5,9670'ten tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9660 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, nisan ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, nisan ayı imalat sanayi PMI

14.00 İngiltere, BoE faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, mart ayı fabrika siparişleri

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bist piyasalar

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