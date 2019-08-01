Küresel piyasalar, Fed sonrası negatif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde 25 baz puanlık indirime gitmesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin kafaları karıştırması ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

Fed, 11 yıl sonra ilk kez gerçekleştirdiği faiz indirimi ile politika faizini 25 baz puan azaltarak yüzde 2,00-2,25 aralığına çekti. Beklentiler paralelinde olan bu karara karşın özellikle Fed Başkanı Powell'ın "şahin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası pay piyasalarında satışlar ve dolar endeksinde yükseliş görüldü.

Fed'in karar metninde ABD'de istihdam piyasasının güçlü seyretmeye devam ettiği ve ekonomik aktivitenin ılımlı bir seviyede olduğu belirtilirken, komitenin büyümeyi maksimum seviyede artırmayı ve fiyat istikrarını sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Fed Başkanı Powell ise alınan kararın uzun dönemli bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcı olmadığını vurguladı. Faiz indiriminin, enflasyonun yüzde 2 civarında istikrar kazanmasına yardımcı olmak amacıyla alınmış bir karar olduğunu vurgulayan Powell, "Siyasi değerlendirmeleri hiçbir zaman hesaba katmadık. Biz bağımsızlığımızı kanıtlamak için politika oluşturmuyoruz." ifadelerini kullandı.