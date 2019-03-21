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Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 09:27 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) dün beklentileri de aşan şekilde "güvercin" bir tavır ortaya koyması sonrası bugün Asya piyasaları ve ABD endeks vadeli işlemlerinde pozitif bir seyir izleniyor.

Fed, dün sona eren toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faiz oranını yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttu. Fed üyelerinin faiz beklentilerini gösteren grafiğinde (dot plot) 2019'da faiz artırımı öngörülmemesi ve 2020 sonuna kadar da bir kez faiz artışı tahminine yer verilmesi, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olurken, dolar endeksi yüzde 0,51 azalışla 95,9'a indi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "güvercin" bulunmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 2,5240 ile son 14 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Powell, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, bilanço normalleşmesini revize ettiklerini ve bunun kademeli olacağını belirterek, bankanın hedefinin halen güçlü olan büyümeyi sürdürmek olduğunu belirtti. Powell, gelen verilerin Fed'in faiz politikasının hangi yönde ilerlemesi gerektiği konusunda halihazırda sinyal göndermediğini ifade ederek, "Politikada değişiklik ihtiyacı görmeden önce biraz zaman geçebilir. Sabırlı olmak için iyi bir zaman." diye konuştu.

Söz konusu gelişmelere karşın dün karışık bir seyir izleyen ABD pay piyasalarının vadeli işlemlerinde bugün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, altının ons fiyatı Fed sonrası başlayan yükselişini Asya piyasalarıyla bugüne de taşıyarak 1.318 dolara çıktı.

Avrupa tarafında ise Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini korumaya devam ediyor. İngiltere'de yapılan son ankete göre, halkın yüzde 90'ı, Başbakan Theresa May'in parlamentoda iki kez reddedilen Brexit anlaşmasıyla daha fazla zaman kaybedilmemesini istiyor. AB'den gelen açıklamalarda normal süreçte 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'in ertelenmesi için İngiliz parlamentosunun anlaşmaya onay vermesi gerektiği ifade edilirken, May'in anlaşmayı nasıl kabul ettireceğine ilişkin tedirginlikler arttı.

May'in, dün akşam gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, milletvekillerini suçlaması da Brexit sürecinin siyaseten de önemli sonuçları olabileceğine ve bir süre daha gündemi meşgul edeceğine işaret etti. May, ülkenin Brexit kararı aldığı referandumun üzerinden 3 yıla yakın zaman geçtiğini belirterek, "Milletvekilleri Brexit’i hayata geçirmek için bir yol üzerinde anlaşmayı başaramadı. Milletvekillerinin artık bir karar verme zamanı geldi." dedi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken, Fed sonrası yükselişi ivme kazanan avro/dolar paritesi 1,1448 ile yaklaşık 1,5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Bugün Japonya piyasalarında resmi tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmezken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.000-105.500 bandında etkisini artıran kar satışları ile gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 azalışla 103.310 puandan tamamladı. Fed kararı sonrası uluslararası piyasada düşüşe geçen dolar/TL ise 5,4079'u görmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4370 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Fed'in "güvercin" duruşunun devam ettiğini, bunun da özellikle gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkileyeceğini kaydetti. Küresel büyüme, ticaret savaşı ve Brexit sürecinin piyasaların önündeki zorluklar olduğuna işaret eden analistler, bu zorluklarla ilgili gelişmelerin piyasaların gücü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Yurt içinde Fed sonrası döviz kurlarının düşüş, BIST 100 endeksinin yükseliş eğiliminde hareket edebileceğini tahmin eden analistler, bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ve veri akışının izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,4050 seviyesinin destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde ise 102.500-105.500 geniş bandının takip edileceğini, bu bandın dışına çıkılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin güçlenebileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı tüketici güven endeksi

15.00 İngiltere, BoE faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mart ayı Philedelphia Fed imalat endeksi

18.00 Avro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi

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