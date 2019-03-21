Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) dün beklentileri de aşan şekilde "güvercin" bir tavır ortaya koyması sonrası bugün Asya piyasaları ve ABD endeks vadeli işlemlerinde pozitif bir seyir izleniyor.

Fed, dün sona eren toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faiz oranını yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttu. Fed üyelerinin faiz beklentilerini gösteren grafiğinde (dot plot) 2019'da faiz artırımı öngörülmemesi ve 2020 sonuna kadar da bir kez faiz artışı tahminine yer verilmesi, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olurken, dolar endeksi yüzde 0,51 azalışla 95,9'a indi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "güvercin" bulunmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 2,5240 ile son 14 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Powell, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında, bilanço normalleşmesini revize ettiklerini ve bunun kademeli olacağını belirterek, bankanın hedefinin halen güçlü olan büyümeyi sürdürmek olduğunu belirtti. Powell, gelen verilerin Fed'in faiz politikasının hangi yönde ilerlemesi gerektiği konusunda halihazırda sinyal göndermediğini ifade ederek, "Politikada değişiklik ihtiyacı görmeden önce biraz zaman geçebilir. Sabırlı olmak için iyi bir zaman." diye konuştu.