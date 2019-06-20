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Küresel piyasalar, Fed sonrası pozitif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 09:18 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, Fed sonrası pozitif seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalinin ardından pozitif bir seyir izliyor.

Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıraktı. Faiz oranının sabit tutulması kararının 1'e karşı 9 oyla alındığı belirtilen Fed'in karar metninde, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığı vurgulandı. Açıklamada, enflasyonun zayıf seyrettiği vurgulanarak, bu yıl içinde bir faiz indirimi sinyali verildi. Gelecekteki politika ayarlamaları konusunda "sabırlı" olunacağı ifadesi karar metninden çıkarıldı.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, bankanın gelecek dönemde bir faiz indirimi adımı atması ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Küresel büyümedeki yavaşlama, enflasyonun hedeflerin altında kalması ve ABD’nin Çin başta olmak üzere ticaret ortaklarıyla devam eden müzakerelerin endişeye neden olduğunu ifade eden Powell, açıklanacak veri ve ticaret görüşmelerinin atılacak adımlar konusunda belirleyici olacağını kaydetti.

Fed'in karar metni ve açıklamalarının piyasa beklentileri ile uyumlu olduğunu aktaran analistler, Powell’ın erken ve hızlı faiz indirimleri konusundaki risklere de değinerek dengeli bir tutum sergilediğini vurguladı.

Pay piyasalarının Fed'in güvercin duruşundan destek bulduğunu belirten analistler, doların ise diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,10 seviyelerinden 1,97 sınırına kadar gerilerken, altının ons fiyatı 1.346 dolardan yükselişe geçerek 1.390'ın üzerini test etti ve 1.380 dolar seviyesinde dengelendi.

Dün, Fed öncesi pozitif seyreden New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün karışık bir seyir izleyen pay piyasalarında Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,16 yükseldi.

Fed sonrası bugün Avrupa'da İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı takip edilecek. BoE'nin Brexit belirsizlikleri nedeniyle beklemede kalarak para politikasında değişikliğe gitmeyeceği tahmin ediliyor.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bugün beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,1 olan politika faizinde değişikliğe gitmemesi sonrası borsalarda alış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün 93.000-95.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 94.244 puandan tamamladı. Dün 5,9174'e kadar çıkan dolar/TL, özellikle Fed kararı sonrası düşüşünü hızlandırarak 5,7805'e geriledi.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin artmasıyla gelişmekte olan ülke varlıklarına talebin artabileceğini, benzerlerine göre ucuz kalan TL ve Borsa İstanbul'un da bundan faydalanabileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda alımların genele yayılabileceğini ifade eden analistler, dolar/TL'de ise 5,7650 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı yurt dışı ÜFE

14.00 İngiltere, BoE faiz kararı

15.30 ABD, 1. çeyrek cari denge

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, Philedelphia Fed imalat endeksi

17.00 Avro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi

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bist piyasalar

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