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Küresel piyasalar Fed tutanakları sonrası negatif seyrediyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 09:32 | Son Güncelleme

Piyasalar, dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları sonrası negatif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde TCMB'nin beklenti anketi takip edilecek

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası negatif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi takip edilecek.

Fed'in eylül ayı toplantısına ilişkin tutanakların dün yayınlanması sonrasında pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Fed tutanaklarının, faiz artış beklentilerini yükseltmesinin yanı sıra ABD'nin ticaret savaşı adımlarına ilişkin belirsizlikler de piyasaları olumsuz etkiliyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın dün yayımladığı rapor, Çin'in para birimi yuanın değerinde yaşanan kayıptan ötürü "döviz manipülatörü" olarak nitelendirebileceği iddialarını boşa çıkarsa da ABD yönetiminin gelişmekte olan ülkelerle olan düşük ücretli posta hizmeti anlaşmasından çıkabileceği haberleri, ticaret savaşına ilişkin endişelerin hatırlanmasına neden oldu.

Fed tutanaklarında, üyeler arasında faizlerin en yüksek hangi seviyeye yükseltileceği tartışmasının yaşanması dikkati çekerken, bazı üyelerin, enflasyonun yüzde 2 hedefini kalıcı olarak aşmasını önlemek adına para politikasının bir süreliğine daraltıcı olması gerektiğini ve faiz oranının uzun vadeli seviyesinin üzerine yükseltilmesini savunmasının ardından tahvil faizleri yükseliş geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri, dün yüzde 3,14 seviyesinden 3,21 sınırına kadar çıkarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,04 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinden Brexit'e ilişkin somut bir açıklama gelmemesi ve azalan küresel risk iştahı pay piyasalarında düşüşlere neden oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,07 düşüş kaydetti. Dün Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun beklentiler doğrultusunda yüzde 2,1 arttığı görülürken, ABD tarafından gelen açıklamalar da piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, AB ile devam eden ticari görüşmelerde çok yavaş ilerlendiğini belirterek, "Gerçekten somut ilerlemeye ihtiyacımız var. Başkanın sabrı sınırsız değil." dedi.

ABD'nin posta hizmeti anlaşmasından çekilebileceği haberlerinin özellikle Çin'in perakende devlerini olumsuz etkileyeceği yorumları ile Asya borsaları satış ağırlıklı bir seyir izliyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 2 değer kaybetti.

Yurt içinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin yorumunda, "Yakında bir karara varacağız. (Türkiye'ye yaptırımlar) Onların şu anda kaldırılmasının bir mantığı var fakat henüz nihai karar verilmedi. Bu konu hakkında başkan ile görüşmem lazım." ifadelerini kullanması Türk lirası varlıklara ilginin devam etmesini sağladı. Dolar/TL, dün yaklaşık yüzde 2 düşüşle günü 5,58'den tamamlarken, BIST 100 endeksi ise yüzde 0,53 artışla 98.991 puandan kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin beklenti anketi, yurt dışında ise AB liderler zirvesi ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 97.800 ve 96.700 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.30 İngiltere, eylül ayı perakende satışlar

14.00 Türkiye TCMB ekim ayı beklenti anketi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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bist piyasalar

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