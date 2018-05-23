Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, veri gündeminin zayıf olduğu haftanın ilk iki işlem gününde karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına odaklandı.

ABD'de dün pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, dolar endeksi 93,5-94,0 dar bandında yatay bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,72, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerinden memnun olmadığını açıklamasının ardından risk iştahının azaldığını belirterek, bugün açıklanacak Fed tutanakları ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Trump, dünkü açıklamasında, Çin ile yürütülen müzakerelerle ilgili olarak, "Memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz. Daha gidecek çok yolumuz var." dedi.

Avrupa tarafında, dün ABD borsalarında satış baskılarının artmasından önce kapanan pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Avrupa'da bugün açıklanacak imalat sanayi PMI ve İngiltere'de enflasyon verileri yatırımcıların gündeminde olacak.