Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar negatif bir seyir izlerken, bugün 1,5 günlük tatilin ardından işleme açılacak ABD piyasalarının seyri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları takip edilecek.

ABD'de 1,5 günlük resmi tatilin ardından bugün işleme açılacak piyasalarda Fed'in haziran ayı Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklar ve yoğun veri akışı takip edilecek. FOMC'nin 12-13 Haziran'daki toplantısında faizler 25 baz puan artırılarak yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarılmış, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ise şahin olarak değerlendirilmişti. Analistler, toplantı tutanaklarında Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, bugün ayrıca ADP özel sektör istihdamı ve ISM imalat dışı endeksinin de yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Pazartesi günü açıklanan ISM imalat endeksi 60,2 değerini alarak beklentilerin oldukça üzerine çıkmıştı.

Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin gümrük vergisi artışlarıyla başlayan ticaret savaşlarının giderek büyümesi halinde bunun küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon doları bulabileceği uyarısında bulunuldu. Ticaret savaşına ilişkin endişelerin gündemi meşgul etmesiyle azalan risk iştahı pay piyasalarının negatif bir seyir izlemesine neden olurken, dolar endeksi 94,5-95,0 dar bandında dengelendi.