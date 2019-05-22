FİNANS

Küresel piyasalar, Fed tutanaklarına odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 09:20 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, Fed tutanaklarına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, jeopolitik riskler konusunda haber akışının görece zayıflaması ile ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarına odaklandı.

ABD ile İran arasındaki gerilim ve ticaret savaşı konusunda haber akışının dün göreceli olarak hafiflemesi, piyasaların iç dinamiklere dönmesini ve bugün saat 21.00'de açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının gündemde öne çıkmasını sağladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD), dün yayımladığı raporda, küresel büyüme tahminini 2019 için yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye düşürmesi ve 2020 için yüzde 3,4'te sabit bırakmasının ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,77, S&P 500 endeksi yüzde 0,85 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 değer kazanırken, dolar endeksi 98'in üzerine yerleşti.

Analistler, küresel büyümedeki yavaşlamanın teşvik beklentilerini artırdığını, 2020 tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmemesinin de hisse senetleri piyasasını desteklediğini ifade etti.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmadığı nisan ayı toplantısına ilişkin tutanakların yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, Fed üyelerinin, hafta başından bu yana yaptıkları konuşmalarda enflasyonun düşük seyrine dikkat çektiklerini ve yıl sonuna kadar bir kez faiz indirimi yapılabileceği tahminlerinin güçlendiğini kaydetti.

Analistler, söz konusu beklentilere karşın dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin dikkati çektiğine işaret ederek, şu dakikalarda 98,1 seviyesinde bulunan dolar endeksinde 98,3 direncinin orta vadeli görünüm ve algı açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Avrupa tarafında, İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentonun Brexit anlaşmasını onaylaması için "son bir şansı" olduğunu belirterek, anlaşmanın kabulü durumunda parlamenterlerin ikinci bir referandum yapılıp yapılmayacağına ilişkin oy verebileceğini söyledi. May, geçen hafta anlaşmanın haziran başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını bildirmişti.

Dün sterlin/dolar paritesi 1,2685 ile 4 ayın en düşük seviyesini görürken, avro, dolar karşısındaki zayıf seyrini sürdürdü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,85, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 yükseliş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan ihracat verisinin beklentilerin altında kalması ve ithalatın öngörüleri aşması nedeniyle dış ticaret fazlası 60,4 milyar yene geriledi. ABD ve Avrupa borsalarının dünkü yükselişine karşın bugün Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da satıcılı seyrin dün de devam ettiği, döviz kurlarının ise sınırlı da olsa yükseldiği görüldü. BIST 100 endeksi, yüzde 1,68 değer kaybederek 85.310 puanla 27 Ocak 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Dün yüzde 0,4 artışla 6,0525'ten günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0690 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde 84.900'ün kritik destek konumunda bulunduğunu, bu seviyeden gelebilecek tepki alımlarının gücünün, kısa vadeli yön açısından belirleyici olacağını söyledi. Dolar kurunda 6,02-6,08 bandında bir sıkışmanın gözlendiğini belirten analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.30 İngiltere, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi

21.00 ABD'de Fed'in toplantı tutanakları

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmezATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

10 bin kişi işe alınacak

10 bin kişi işe alınacak

O ürünler ucuzlayacak

O ürünler ucuzlayacak

Milyonların gözü bu haberde!

Milyonların gözü bu haberde!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek

SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.