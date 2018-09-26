FİNANS

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 09:17 | Son Güncelleme

Fed'in, faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor.

ABD'de dün başlayan ve bugün sona erecek FOMC toplantısından çıkacak faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken, faiz kararının yanı sıra FOMC üyelerinin bu yıl sonu, 2019, 2020 ve 2021'e ilişkin faiz beklentileri ile Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısındaki açıklamaları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Fed'in, faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına çıkarmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in son beklentilerine göre, 2018'de bir kez daha, 2019'da 3 kez ve 2020'de de 1 kez 25'er baz puanlık faiz artışı yapılması öngörülüyor. Bu beklentilerde değişiklik olup olmadığı ve bugün ilk kez açıklanacak 2021'e ilişkin öngörüde faiz artırımı bulunup bulunmayacağı, açıklanacak karar metninde öne çıkan başlıklar olacak.

Dün piyasaların gündemini, ülke liderlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalar ve ikili görüşmeler meşgul etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın küreselleşmenin dayatmalarını reddettiğini söylemesi ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırırken, İran'a yaptırımlara ilişkin belirsizliklerin yükselmesi New York borsasında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden oldu. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,26 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerindeki kazançlarla yüzde 0,18 yükseldi.

Avrupa tarafında, Brexit endişeleri devam etse de ekonomik görünüme ilişkin iyimserlik pay piyasalarını desteklemeye dün de devam etti. Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) dün açıklanan anket sonuçlarına göre, Almanya'da ağustosta 14,4 puan olan İhracat Beklenti Endeksi, eylülde 15,1 puana yükselerek 3 ay art arda artış gösterdi. Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Asya piyasalarında bugün pozitif bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kazandı.

Yurt içinde, önceki gün hızlı yükselen banka pay piyasalarında dün etkisini artıran kar satışlarıyla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 azalışla 99.292 puandan tamamladı. Dün yatay seyirle 6,1578'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1610 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed kararı öncesi pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 102.500 seviyelerinin direnç, 98.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, ağustos ayı yeni konut satışları

21.00 ABD, Fed faiz kararı

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