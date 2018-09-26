Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor.

ABD'de dün başlayan ve bugün sona erecek FOMC toplantısından çıkacak faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken, faiz kararının yanı sıra FOMC üyelerinin bu yıl sonu, 2019, 2020 ve 2021'e ilişkin faiz beklentileri ile Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısındaki açıklamaları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Fed'in, faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2-2,25 aralığına çıkarmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in son beklentilerine göre, 2018'de bir kez daha, 2019'da 3 kez ve 2020'de de 1 kez 25'er baz puanlık faiz artışı yapılması öngörülüyor. Bu beklentilerde değişiklik olup olmadığı ve bugün ilk kez açıklanacak 2021'e ilişkin öngörüde faiz artırımı bulunup bulunmayacağı, açıklanacak karar metninde öne çıkan başlıklar olacak.

Dün piyasaların gündemini, ülke liderlerinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalar ve ikili görüşmeler meşgul etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın küreselleşmenin dayatmalarını reddettiğini söylemesi ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırırken, İran'a yaptırımlara ilişkin belirsizliklerin yükselmesi New York borsasında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden oldu. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,26 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerindeki kazançlarla yüzde 0,18 yükseldi.