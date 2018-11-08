Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Fed'in bugün açıklanacak faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken, genel beklenti faizlerde değişiklik yapılmayacağı yönünde. Bu yıl 3 kez 25'er baz puanlık faiz artışı gerçekleştirerek faizleri yüzde 2-2,25 bandına çıkaran Fed'in, aralık ayındaki toplantıda da 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Artan risk iştahı ile dün Dow Jones endeksi yüzde 2,13, S&P 500 endeksi yüzde 2,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,64 değer kazandı. Dolar endeksi ise bugünkü Fed kararı öncesi 95,5-96,5 bandında dalgalı bir seyir izledi ve 96'nın üzerinde dengelendi.

Fed'in "sözle yönlendirme" aracını etkin bir şekilde kullanması nedeniyle faiz kararı kadar, karar metninde kullanılan ifadeler ve Fed üyelerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bu anlamda Fed'in bu akşam saat 22.00'de açıklanacak faiz kararına ilişkin karar metninde yer alacak ifadeler önemli olacak. Faiz artırım hızına ilişkin yeni bir ipucu verilmesi durumunda fiyatlamalarda hızlı geçişler olabileceğini belirten analistler, faizlerin öngörülen artış hızının makul olduğuna ve para politikası üzerindeki risklerin sınırlı olduğuna ilişkin yapılacak iletişimin tahvil faizlerini artış, risk iştahını azalış yönünde etkileyebileceğini, tersi durumda ise doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybedebileceğini kaydetti.

Avrupa tarafında, İtalya'nın bütçesi ve finans piyasalarına ilişkin risklerin devam etmesine karşın dün Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentileri aşması ve artan küresel risk iştahı ile borsalarda yükselişler görüldü, avro/dolar paritesi ise 1,1430 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,83, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.