FİNANS

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 09:23 | Son Güncelleme

Piyasalar ABD ara seçimlerinin ardından pozitif bir seyir izlerken, Fed'in bu akşam açıklanacak faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti - Bu yıl faizleri 3 kez artıran Fed'in, bugün faizlerde değişiklik yapmayacağı tahmin ediliyor - Analistler, Almanya'da sanayi üretimi, Çin'de dış ticaret verileri ve ABD'de yeni Kongre dağılımının Türkiye ekonomisinin yeniden dengelenme sürecini destekleyecek sonuçlara işaret ettiğini belirtti

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD ara seçimlerinin ardından pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı takip edilecek.

ABD'de, Demokratların ara seçimler sonucunda Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü Cumhuriyetçilerin elinden almasıyla ortaya bölünmüş bir Kongre çıktı. Sonuçların ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif politikalarını sınırlayabilecek bir Kongre çoğunluğuna işaret etmesinin ardından piyasalardaki risk iştahının arttığı görülüyor.

Artan risk iştahı ile dün Dow Jones endeksi yüzde 2,13, S&P 500 endeksi yüzde 2,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,64 değer kazandı. Dolar endeksi ise bugünkü Fed kararı öncesi 95,5-96,5 bandında dalgalı bir seyir izledi ve 96'nın üzerinde dengelendi.

Fed'in bugün açıklanacak faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşirken, genel beklenti faizlerde değişiklik yapılmayacağı yönünde. Bu yıl 3 kez 25'er baz puanlık faiz artışı gerçekleştirerek faizleri yüzde 2-2,25 bandına çıkaran Fed'in, aralık ayındaki toplantıda da 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Fed'in "sözle yönlendirme" aracını etkin bir şekilde kullanması nedeniyle faiz kararı kadar, karar metninde kullanılan ifadeler ve Fed üyelerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bu anlamda Fed'in bu akşam saat 22.00'de açıklanacak faiz kararına ilişkin karar metninde yer alacak ifadeler önemli olacak. Faiz artırım hızına ilişkin yeni bir ipucu verilmesi durumunda fiyatlamalarda hızlı geçişler olabileceğini belirten analistler, faizlerin öngörülen artış hızının makul olduğuna ve para politikası üzerindeki risklerin sınırlı olduğuna ilişkin yapılacak iletişimin tahvil faizlerini artış, risk iştahını azalış yönünde etkileyebileceğini, tersi durumda ise doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybedebileceğini kaydetti.

Avrupa tarafında, İtalya'nın bütçesi ve finans piyasalarına ilişkin risklerin devam etmesine karşın dün Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentileri aşması ve artan küresel risk iştahı ile borsalarda yükselişler görüldü, avro/dolar paritesi ise 1,1430 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,83, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.

Analistler, Almanya'nın sanayi üretimindeki pozitif seyrin, Türkiye'nin en önemli dış ticaret partnerlerinden biri olması nedeniyle yurt içi piyasalar açısından da önemli olduğunu belirterek, ekonomide yeniden dengelenmeyi destekleyecek dış ticaret ve sanayi üretimi gibi verilerin TL varlıklara artan ilginin devam etmesini sağlayacağını kaydetti.

Bugün Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinin, beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi, ABD'deki ara seçim sonuçlarının ardından küresel ticaret endişelerini azaltır nitelikteydi. Çin'in ihracatı ekimde yüzde 15,6, ithalatı ise yüzde 21,4 artış kaydetti. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar/TL günü yatay tamamladı. BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,81 artışla analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 95.500 puanın hemen altında tamamlarken, 5,3712'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3750'den işlem görüyor.

Analistler, Almanya'da sanayi üretimi, Çin'de dış ticaret verileri ve ABD'de yeni Kongre dağılımının Türkiye ekonomisinin yeniden dengelenme sürecini destekleyecek sonuçlara işaret ettiğini belirterek, bugün açıklanacak Almanya dış ticaret verisinin de bu anlamda takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde, açıklanmaya devam eden 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürerek sırasıyla 5,10 ve 4,95 seviyelerine kadar gerileyebileceğini, BIST 100 endeksinde ise 95.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 97.200 direncinin gündeme geleceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, eylül ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

22.00 ABD, Fed faiz kararı

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