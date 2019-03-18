FİNANS

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 09:17 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, geçen hafta artan risk iştahı ile pozitif seyretmesinin ardından yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına odaklandı.

ABD'de geçen hafta beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler Fed'in faiz artırımı konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini desteklerken, AB ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve Brexit'in erteleneceği tahminleri yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Söz konusu gelişmelerle geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, dolar endeksi 96,5 seviyelerine geriledi.

Analistler, bu hafta Fed'in yanı sıra İngiltere, Rusya, Endonezya ve Brezilya merkez bankaları toplantılarının da takip edileceğini belirterek, Fed'in 3 ayda bir güncellediği tahminleri ile Başkan Jerome Powell'ın basın toplantısının piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Veri takviminde, cuma günü dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler, Brexit gelişmeleri ile ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin gündemi meşgul edeceğini söyledi.

Avrupa tarafında, geçen haftanın son işlem gününde borsalar pozitif seyrederken, avro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek 1,1330 seviyelerinde dengelendi. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,85, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Bu hafta 21 Mart'ta geçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin önemi Brexit gelişmeleri nedeniyle arttı.

İngiliz parlamentosu, geçen hafta Brexit anlaşmasının tekrar oylanması ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesi önergesini kabul etmişti. Önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May hükümeti, AB’den Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek. Hükümetin, talebini AB’ye Liderler Zirvesi'nde bildirmesi öngörülüyor.

Geçen hafta dünya pay piyasaları genelinde görülen pozitif seyir, bugün Asya piyasalarıyla yeni haftaya da taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, günü yüzde 0,85 artışla 103.304 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,74 yükseldi. Cuma günü yüzde 0,37 değer kaybederek 5,4467'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,4550 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta çarşamba günü Fed, perşembe günü İngiltere Merkez bankası (BoE) başta olmak üzere merkez bankalarının kararları, makroekonomik veri trafiği ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı konut satışları

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, ocak ayı konut fiyat endeksi

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