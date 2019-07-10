FİNANS

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 09:23 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek.

Geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileri azalsa da bu ay sonu gerçekleştirecek toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, bugün haziran toplantısına ilişkin tutanaklar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum yatırımcıların odağında bulunuyor.

Powell, bugün saat 17.00'de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne ekonomik görünüm ve para politikaları hakkında sunum yapacak. Sunumun metninin saat 15.30'da basınla paylaşılması bekleniyor. Fed'in haziran ayı toplantısına ilişkin tutanaklar ise saat 21.00'de yayımlanacak.

Bugün hareketlenecek gündem öncesinde dün ABD pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında, İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışındaki her iki adayının da gerekirse ülkenin 31 Ekim tarihinde Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız olarak çıkabileceğine ilişkin açıklamaları tedirginlikleri artırdı. Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin de devam etmesiyle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise 1,1194 ile 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Bugün Çin'de enflasyonun beklentiler doğrultusunda, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin ise tahminlerin çok altında açıklanması sonrası Asya borsalarında yatay bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın hemen altında bulunuyor.

Yurt içinde, dün 5,6845'i gören dolar/TL, bu seviyeden gelen alımlarla günü 5,7337'den tamamladı. Satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da ise yüzde 1,91 değer kaybeden BIST 100 endeksi 96.811 puandan kapandı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7280 seviyesinde işlem görüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden ve Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşmasından "endişe duyduğunu" bildirmesinin ardından Türkiye'nin ABD ve AB ile diplomatik ilişkileri gündemin odağına yerleşti.

Analistler, Fed Başkanı Powell’ın sunumu sonrası saat 17.00’den sonra soru-cevap kısmının gerçekleştirileceğini anımsatarak, ekonomiden gelen karışık sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilerine karşı Powell'ın yorumları ve gelecek döneme ait para politikası sinyallerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'nin 5,7750 altında kaldığı sürece düşüş eğiliminin sürebileceğine dikkati çeken analistler, BIST 100 endeksinde 96.700 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.000 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, dış ticaret endeksleri

11.30 İngiltere, mayıs ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, mayıs ayı toptan eşya stokları

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