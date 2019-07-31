FİNANS

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 09:21 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün başlayan ve bugün kararları açıklanacak Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına odaklandı.

FOMC'nin dün başlayan toplantısına ilişkin kararlar bugün saat 21.00'de açıklanacak. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştireceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Fed'in politika faizini en az 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık indirim beklentileri yüzde 20 seviyelerinde bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada Fed'den daha büyük bir faiz indirimi beklediğini kaydetti. Fed, haziran toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 bandında sabit bırakmıştı.

Fed'den faiz indirimi beklentilerine karşın dün borsalarda satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Bu hafta tekrar başlayan Çin ile ticaret müzakerelerine karşın, Trump’ın konuyla ilgili yaptığı sert açıklamalar piyasalardaki iyimserliği törpülerken, dün Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine neden oluyor. Dün Almanya'da açıklanan yıllık enflasyon yüzde 1,7 ile beklentileri aşsa da Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmaya devam etti. Almanya'da tüketici güven endeksi, Nisan 2017'den beri en düşük seviyesine gerilerken Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi de düşüş eğilimini sürdürdü.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,18, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) temmuzda da 50'nin altında kalarak daralmaya işaret etmesi sonrası kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, küresel piyasalardaki negatif seyir ve iki günlük yükselişin ardından dün etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 azalışla 102.686 puandan tamamladı. Dün 5,5490 ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5590 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyon görülebileceğini kaydetti.

Fed kararları öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.600-105.000 geniş bandının takip edileceğini söyledi. Analistler, dolar/TL'de ise 5,56'nın altındaki kısa vadeli hedefin 5,50 seviyesi olacağını tahmin etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

10.55 Almanya, temmuz ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, temmuz ayı Chicago PMI

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

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