Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar likidite sıkışıklığı nedeniyle repo operasyonlarına başlayan ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararına odaklandı.

ABD'de repo piyasasındaki likidite sıkışıklığının gecelik faizlerde hızlı yükselişe neden olması Fed'in harekete geçmesine neden oldu. Fed dün açtığı 53,2 milyar dolarlık repo ihalesi ile piyasadaki likidite sıkışıklığını giderirken, ihalelere bugün de devam edeceğini duyurdu.

Analistler, repo piyasasındaki gelişmeler nedeniyle bu akşam saat 21.00'de açıklanacak Fed'in faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının öneminin arttığını belirtti. Fed'in politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75-2,00 aralığına çekmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, dolar endeksinin bu gelişmelerle dün yüzde 0,4 değer kaybettiğine, 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 1,80'in altına gerilediğine dikkati çekti.

Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı nedeniyle hafta başında hızlı yükselen petrol fiyatları, dün akşam gelen açıklamalarla yerini düşüşe bırakırken New York borsası da alış ağırlıklı seyretti. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, dün yaptığı açıklamada petrol tedarikinin, Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı öncesi seviyelere döndüğünü söyledi.