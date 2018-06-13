FİNANS

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 09:37 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, bu akşam açıklanacak Fed'in faiz kararına odaklanırken, yurt içinde nisan ayı sanayi üretim verileri takip edilecek

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklanırken, yurt içinde ise açıklanacak nisan ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek.

ABD'de dün pay piyasalarında sakin bir seyir izlenirken, dolar endeksi bu akşam açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları öncesinde yüzde 0,24 değer kazanarak 93,8'e çıktı. FOMC'nin 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılan haziran ayı toplantısına ilişkin kararları bu akşam saat 21.00'de açıklanacak.

Analistler, Fed'in faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1,75-2,00 aralığına çıkarmasının beklendiğini ifade ederek, karardan çok, saat 21.30'da basın toplantısı gerçekleştirecek Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti. Powell'ın açıklamalarında, yılın geri kalanında para politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirten analistler, yarınki Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararlarının küresel piyasaların gündemini daha fazla meşgul ettiğini söyledi.

Analistler, bugünkü Fed kararının ardından yarınki ECB'nin tahvil alım programına ilişkin açıklamaların küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 2,8'le son 6 yılın en yüksek seviyesine çıkması sonrası Dow Jones endeksi yatay bir seyir izlerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

ECB toplantısı öncesi, dün Avrupa borsalarında da yatay sayılabilecek bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi 1,1750 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da açıklanan ZEW endekslerinin beklentilerin altında kalmasının ardından DAX endeksi yatay bir seyir izlerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. İtalya ve İspanya borsaları ise sırasıyla yüzde 0,15 ve yüzde 0,16 yükseliş kaydetti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğu Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da önceki gün etkili olan tepki alımlarının gücünü koruyamaması ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisi ile gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,40 azalışla 95.307 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,6 artışla 4,5953'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,6050’den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, akşam açıklanacak Fed kararları öncesi piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 4,55-4,65 bandının izlenmesi gerektiğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artmasını bekliyor. Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,7 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,1 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı sanayi üretimi

11.30 İngiltere, mayıs ayı TÜFE ve ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, mayıs ayı ÜFE

21.00 ABD, FOMC faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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