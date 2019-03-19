Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına odaklanırken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı piyasaların gündemini meşgul ederken, Fed'in yarınki kararları öncesinde New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Fed'in yarın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Fed üyelerinin, yarın, 3 ayda bir revize edilen ekonomik göstergelere ilişkin öngörüleri ve Başkan Jerome Powell'ın gerçekleştireceği basın toplantısı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, Fed üyelerinin faiz seviyesi ile ilgili öngörülerinin bu yıl için bir kez faiz artırımına işaret edebileceğini belirterek, Powell'ın parasal genişleme ile ilgili sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,25, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, dolar endeksi sınırlı da olsa düşüş eğilimini sürdürerek günü 96,4'ten tamamladı.