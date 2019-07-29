Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, 31 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) kritik faiz kararına odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek.

Fed'in 2008 yılından bu yana ilk kez faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan kritik Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yarın başlayacak. Kararları çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantısından 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan ikinci çeyrek GSYH verisinin yıllık yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın öncü verilerin imalat ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret etmesi ve enflasyon riskinin halen düşük olması edeniyle Fed'in faiz indirimine gideceğini belirtiyor.

Fed'in kararının ardından Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarında, gelecek dönem faiz politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında bu hafta tekrar başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin de yatırımcıların gündeminde bulunduğunu kaydetti.