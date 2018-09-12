Küresel piyasalar Fed'in Bej Kitap Raporu'na odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu takip edilecek.

ABD'de dün Kongre'nin Bütçe Ofisi'nden yapılan açıklamada, federal hükümetin bütçe açığının, mali yıl sonu itibariyle 1 trilyon dolara ulaşacağı öngörüsünde bulunulurken, yayımlanan JOLTS açık iş sayısı verisi ise son 18 yılın rekorunu kırdı. Bu gelişmelerle ABD pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,44, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,61 değer kazandı. Analistler, 26 Eylül'deki Fed toplantısı öncesinde bugün yayımlanacak Bej Kitap Raporu'nun yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ÜFE ve Fed üyelerinin konuşmalarının da takip edileceğini söyledi.

Avrupa tarafında, dün yayımlanan, kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Avro Bölgesi'nde 3,9 puan yükseldi. Yarınki Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları öncesinde dün avro/dolar paritesi yatay, pay piyasaları karışık bir seyir izledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,27 yükseliş kaydetti.